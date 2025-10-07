Google Photos transforme vos images en vidéos grâce à l’IA

Google Photos pourrait bientôt bénéficier d’une nouvelle amélioration dopée à l’IA

La fonction de création vidéo à partir de photos pourrait intégrer une zone de texte complète pour les prompts

Cela confirme l’engagement continu de Google en faveur des fonctionnalités basées sur l’IA

Parmi les astuces les plus bluffantes de l’intelligence artificielle figure la capacité à transformer une image fixe en courte séquence animée, une option déjà disponible dans Google Photos, mais de façon assez limitée. Il semblerait que cette fonction s’apprête à évoluer de manière significative.

Selon les découvertes de l’équipe d’Android Authority, du code caché dans la dernière version de l’application laisse entendre qu’un champ de saisie de texte complet sera prochainement disponible pour générer ces vidéos à partir d’une image fixe — il suffirait alors de décrire précisément le résultat souhaité.

Ce changement offrirait beaucoup plus de liberté que les options actuelles, apparues chez certains utilisateurs dès le mois de juillet : « mouvement subtil » et « je me sens chanceux ». Ces réglages laissent surtout l’IA décider seule de l’animation à appliquer à la photo.

La fonction reste propulsée par le modèle Veo 2 de Google. Bien qu’il ne soit pas aussi avancé que le tout dernier Veo 3, il parvient tout de même à générer des résultats souvent impressionnants et ludiques – à partir d’une simple image de départ.

L’IA continue de s’infiltrer partout

Nouveau matériel Nest, avec Gemini inclus (Image credit: Google)

Il s’agit d’un exemple de plus illustrant la volonté de Google d’intégrer ses outils d’IA dans toutes ses applications et services, offrant à Gemini, Veo et consorts une portée bien plus large que celle dont disposent actuellement les modèles concurrents comme ChatGPT.

Cela concerne aussi les appareils connectés : Google a récemment dévoilé une nouvelle gamme de produits domotiques, incluant des caméras Nest revisitées et une enceinte intelligente prévue pour l’année prochaine, tous équipés de Gemini.

De son côté, OpenAI continue d’élargir son offre avec de nouvelles applications, comme l’appli vidéo Sora 2 et un réseau social attenant. Des rumeurs persistantes évoquent également l’arrivée prochaine de dispositifs physiques alimentés par ChatGPT.

Aucune garantie n’assure que cette nouvelle fonctionnalité détectée dans Google Photos sera bel et bien activée pour tout le monde, mais cela semble être la suite logique. Il faudra donc rester attentif aux prochaines mises à jour de l’application.