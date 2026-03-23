Amazon envisagerait un retour sur le marché des smartphones… dopé à l’IA

Amazon préparerait un nouveau smartphone

Le Fire Phone original a été lancé en 2014

L’IA et le shopping seraient au cœur du nouvel appareil

On pourrait être excusé de ne pas se souvenir de l’Amazon Fire Phone : lancé en juin 2014, il n’aura tenu qu’environ un an avant l’arrêt de sa production et la fin de sa commercialisation. Il semblerait toutefois qu’Amazon souhaite tenter à nouveau sa chance sur le marché des smartphones.

Selon Reuters, un appareil portant le nom de code « Transformer » serait actuellement en développement chez Amazon. Les sources internes citées par Reuters ne précisent cependant ni la date éventuelle de lancement ni le prix auquel il pourrait être proposé.

L’un des axes principaux du téléphone serait l’intelligence artificielle, ce qui n’a rien de surprenant au regard du récent lancement d’Alexa+, la version améliorée du chatbot IA d’Amazon. Les services liés au shopping occuperaient également une place centrale dans ce smartphone, ce qui, là encore, ne constitue pas une surprise.

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Le projet serait porté par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, et par sa volonté de créer un appareil numérique polyvalent, contrôlé par la voix, qui ne détonnerait pas dans l’univers de Star Trek. Les dirigeants d’Amazon estimeraient qu’un succès est possible lors de cette seconde tentative.

Un deuxième appareil minimaliste ?

Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, serait toujours intéressé par la création d'un téléphone (Image credit: Getty / Mandel Ngan)

L’ensemble des services Prime, notamment Prime Music et Prime Video, serait étroitement intégré au téléphone, d’après le rapport. Des indications laissent également penser qu’une IA embarquée pourrait réduire la dépendance à des applications spécifiques et à une boutique d’applications traditionnelle.

Peu d’informations supplémentaires sont disponibles pour l’instant, mais le rapport de Reuters suggère que le lancement de ce téléphone n’est pas garanti à ce stade. Le développement serait actif, mais la suite dépendrait en grande partie de la stratégie future et des performances financières.

Un autre élément indique que le nouvel appareil s’inspirerait du minimaliste Light Phone, ce qui pourrait donner une idée de l’orientation envisagée par Amazon. Il pourrait ainsi s’agir davantage d’un appareil secondaire que d’un téléphone principal.

Amazon propose déjà des tablettes abordables, des liseuses Kindle et plusieurs enceintes connectées. L’entreprise n’est donc pas novice en matière de matériel. Toutefois, rivaliser avec Apple, Google et Samsung représente un défi de taille, même pour un acteur de l’envergure d’Amazon.