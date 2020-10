Microsoft révèle accidentellement d'énormes changements à venir sur Windows 10

Il semble que Microsoft prévoie une importante mise à niveau de Windows 10. La société de Redmond recherche en effet un nouveau responsable responsable du génie logiciel pour son équipe Applications réseaux. Un rôle qui se concentrera sur l'amélioration des fonctionnalités existantes de Windows 10, ainsi que sur le prochain système d'exploitation Windows 10X pour les appareils à double écran.

Cette offre d’emploi, repérée par le site Windows Latest, nous apprend quelques points majeurs quant aux changements programmés sur le système d’exploitation. L’une des principales missions de la future recrue sera d’« optimiser l’indexation des fichiers sur Windows pour permettre aux utilisateurs de trouver plus rapidement leurs contenus et applications ».

Il faut dire que la méthode de recherche actuelle proposée par Windows 10 n’est pas très performante et souvent décriée par les utilisateurs. Elle s’avère assez lente et peut même ralentir certains PC. Toute amélioration se veut donc bienvenue.

Notifier intelligemment

Notre prochain responsable du génie logiciel devra également « revoir la fiabilité du système de notifications Windows pour répondre aux besoins des appareils Xbox et mobiles ». Toujours dans cette optique d’accélération logicielle, Microsoft souhaite un paramétrage plus simple et personnalisé des notifications. En fonction d’un éventail plus large d’applications mais aussi de supports matériels pris en charge.

Cette prise en charge inclue déjà le cloud, semble-t-il. De quoi assurer un partage plus rapide et plus facile des fichiers entre les différents appareils Microsoft. Ou compatibles avec les systèmes Microsoft.

Les fonctions de recherche et de notification de Windows 10 sont deux des usages les plus plébiscités. Et deux des fonctions qui nécessitent une réelle mise à niveau. De grands changements plus qu’attendus sous Windows 10.