Windows 10 : voici à quoi ressemblera le nouveau menu Démarrer

Mise à jour : Windows 10 vient d'atteindre officiellement un milliard d'utilisateurs et la société a publié une vidéo pour célébrer cette étape importante, montrant les changements à venir au sein de l'interface du système d'exploitation.

Plus précisément, Panos Panay, chef de produit chez Microsoft, a partagé un clip vidéo sur Instagram présentant le tout nouveau menu Démarrer ainsi que l'Explorateur de fichiers revu et corrigé.

Le nouveau menu Démarrer a l'air plus élégant et simplifié, ses nouvelles icônes constituent une sublime mise à niveau. Le concept des tuiles en direct n’est pas totalement abandonné mais ne s’affiche plus comme l’élément principal de l’interface d’accueil.

L'apparence générale se révèle bien plus intuitive et moderne, le nouvel explorateur de fichiers semble enfin rationalisé, offrant une prévisualisation plus concise des fichiers et dossiers.

The team made this video to celebrate making it to 1 billion MAD on Windows 10 and I wanted to share it with all of you. Now at a time when so much of our work and communication is taking place through our devices, it’s especially humbling to know that Windows can help empower a billion people to stay connected to the things and people they care about #Windows Panos Panay A photo posted by @panospanay on 19 Mars 2020 à 12 :47 PDT

Article original : La rumeur selon laquelle Windows 10 se parera prochainement d’un nouveau style s’intensifie, avec la publication d’une capture d’écran non officielle sur Twitter. Cette dernière révélerait les transformations apportées au menu Démarrer du système d’exploitation. La principale : la disparition des tuiles en direct.

Il y a quelques jours, nous soupçonnions déjà Microsoft de vouloir supprimer la fonctionnalité. Cette fuite ne fait que confirmer les doutes de nombreux experts sur le sujet.

Live tiles 🔚 pic.twitter.com/RzOnhOIcmwFebruary 29, 2020

Les tuiles en direct sont des icônes interactives associées à vos différentes applications Windows. Elles apparaissent aujourd’hui dans le menu Démarrer et délivrent en flux réel des informations complémentaires, comme par exemple les températures météo dans votre ville ou vos courriels en cours non lus.

Hélas, ce service est très peu plébiscité par les utilisateurs de Windows 10. Tant et si bien que de nombreux éditeurs ont cessé de mettre leurs applications à jour, les rendant ainsi pratiquement obsolètes et inutiles. Les tuiles en direct constituent dès lors un boulet encombrant pour Microsoft qui aurait décidé de s’en débarrasser lors d’une prochaine mise à niveau de Windows 10.

Si cette spéculation s’avère juste, l’interface de Windows 10 subirait une refonte on ne peut plus minimaliste. Au risque de rendre l’usage du menu plus ennuyeux ?

Quand pourrions-nous tester le nouveau menu Démarrer ?

Comme le souligne nos confrères de WinCentral, aucune notification de développement chez Microsoft ne vient corroborer à ce jour la mise en place d’un nouveau menu Démarrer. Il est donc difficile de lui lier une date de lancement.

La future grande mise à jour de Windows 10, Windows 10 20H1 (également connu sous le nom de Windows 10 version 2004), est déjà disponible pour les bêta-testeurs. Les tuiles en direct y demeurent présentes, ce qui exclut totalement leur disparition suite à cette mise à jour.

Nous devrions également connaître une seconde mise à jour de Windows 10 au cours de l’année 2020. Néanmoins, d’après Microsoft, 20H2 ne serait qu’une réactualisation mineure. Nous voyons difficilement comment une révision du menu Démarrer pourrait dès lors s’y greffer.

L’élimination des tuiles en direct devrait donc attendre au plus tôt le premier semestre 2021. Un temps nécessaire pour rendre l'apparence du menu Démarrer plus claire. Sans pour autant supprimer toute son attractivité. Ce que la capture d’écran ci-dessus laisse craindre. Nous espérons recevoir bientôt davantage de détails sur ce menu Démarrer nouvelle génération.