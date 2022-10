Economisez 300 € sur ce téléviseur OLED 4K UHD signé Hisense

Hisense est une entreprise chinoise qui tente de rafler des parts de marché majeures en Europe. De l’électroménager aux barres de son et téléviseurs, l’enseigne propose des prix légèrement moins chers que la moyenne pour attirer un public en quête d’un bon rapport qualité-prix.

Le téléviseur Hisense 65U7HQ se dote d’un écran QLED et supporte les normes Dolby Vision et HDR10+, afin de se mettre à niveau par rapport à ses concurrents plus conventionnels. Il apporte ainsi une luminosité plus réaliste : les parties claires de l'image sont plus brillantes et les parties sombres sont mieux détaillées.

Finalement, le seul vrai défaut de ce téléviseur est la fréquence de rafraichissement est ici limitée à 100 Hz - ce qui prive les consoles de dernière génération d’afficher les jeux compatibles en 4K/120 FPS. Toutefois, les titres compatibles 120 FPS restent assez rares, que ce soit sur PS5 ou Xbox Series X. Ce téléviseur, grâce à sa belle qualité d’image et ses couleurs exceptionnelles, est tout de même capable d’offrir une belle expérience gaming sur consoles, notamment grâce à son taux de rafraichissement variable et son mode automatique à faible latence, activée d’office dès que le téléviseur capte un signal d’une console.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Hisense 65U7HQ | -30% | 699,99€ (au lieu de 999€) (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Cette superbe promotion est valable depuis le site Darty. La grande taille du téléviseur (65 pouces) vous permet de vous immerger complètement au sein de vos films, séries et jeux vidéo. Vous obtenez cette formidable réduction grâce à une offre de remboursement opérée par le constructeur. Cliquez ici (s'ouvre dans un nouvel onglet) pour compléter le dossier et profitez dès maintenant de 30% de réduction - vous permettant d'acquérir cet écran décent à moins de 700 €. Attention : l’offre se termine le 17 novembre.