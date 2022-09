Economisez plus de 400€ sur ce PC portable gamer Asus ROG performant

Envie de profiter d'un confort optimal tout en lançant vos jeux vidéo sans concessions graphiques ? Ce pc portable gamer Asus ROG Zephyrus a une fiche technique qui n'a pas à rougir face aux ténors du segment. Mais sa grande force est sa compacité pour pouvoir le transporter sans encombre.

Il ne pèse que 1,90 Kg et reste donc léger pour une configuration gaming aussi performante. La bête embarque une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3030 et d'un processeur AMD Ryzen 7 6800HS cadencé jusqu'à 4,7 GHz en utilisation intensive. Ainsi, il demeure taillé pour des gameplays toujours fluides et bourrés de détails. 16 Go de RAM accompagnent ces composants nouvelle génération pour une fluidité sans faille, et un SSD de 512 Go permet de stocker toutes vos données. Celles-ci s'affichent sur un écran 4K UHD de 15,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz pour prendre l'avantage sur tous les titres auxquels vous jouez. La dalle IPS affiche des couleurs fidèles et agréables pour les yeux.

Côté connexion, le PC est bien sûr équipé du Wi-Fi 6€ et du Bluetooth 5.2. L'appareil est muni de deux ports USB type C et de deux USB Type-A. Une prise audio jack de 3,5mm est aussi présente pour les audiophiles qui préfèrent un casque filaire.