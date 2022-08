Bon plan Darty : l'Apple MacBook Air M1 est disponible au meilleur prix

Travailler n'a jamais été aussi plaisant. En achetant le MacBook Air équipé de la puce M1, vous avez l'assurance d'avoir un appareil qui durera dans le temps et qui exécutera toutes les tâches que vous lui demanderez sans sourciller.

Les ingénieurs de la firme de Cupertino ont formidablement réussi le développement et l'intégration de la nouvelle puce M1. Elle est puissante et vous permet de garder des applications ouvertes : l'ordinateur ne bronchera pas. La nouvelle puce est dépourvue de ventilateurs, contrairement aux anciennes puces Intel. Ce n'est pas un défaut, puisque l'ordinateur tourne dans un silence absolu. Malgré tout, la chauffe reste maîtrisée. Comme tous les écrans que reçoit Apple pour ses appareils, celui-ci est parfaitement calibré. Les couleurs sont plaisantes, et les noirs sont très profonds pour une dalle IPS. La résolution ne change pas par rapport aux anciens MacBook Air et affiche toujours un cadre de 2560x1600 pixels.

Le choix des 8 Go de RAM seulement peut-être rédhibitoire pour certains. Toutefois, MacOS, à l'image de iOS sur iPhone, est toujours aussi bien optimisé et tourne comme une horloge en toutes circonstances, là où un appareil sous Windows aura peut-être besoin de plus de RAM pour performer aussi bien. Côté stockage, le produit en question bénéficie d'un SSD de 256 Go pour stocker toutes vos données. Pour finir, la puce maison améliore l'autonomie de ce nouveau MacBook Air, et vous permettra de tenir plus de onze heures.