Pourquoi l'Amazon Prime Day est le moment idéal pour acheter un objectif photo ?

L’Amazon Prime Day est le moment idéal pour profiter de diverses réductions sur les appareils photo. Mais que faire si vous êtes déjà satisfait de votre reflex numérique ou de votre boîtier sans miroir ? Cela vaut la peine de garder un œil sur les ventes flash d’objectifs - qui peuvent souvent éclipser les meilleures affaires sur les appareils photo.

Les offres du Prime Day sont traditionnellement caractérisées par des prix record sur les machines à café, les téléviseurs, les ordinateurs portables et les gadgets Amazon. Mais pour les amateurs de photographie, ce sont les remises sur les objectifs photo qui s’avèrent les plus intéressantes, surtout si vous êtes prêt à vous éloigner de vos fabricants et de vos longueurs focales préférés.

Cette année, les offres Prime Day auront lieu les 12 et 13 juillet, et nous nous attendons à voir de nombreux objectifs à prix réduit pour toutes les principales montures de Canon, Nikon, Sony, Fujifilm et Panasonic. Si l'on en juge par les propositions de l'année dernière, on peut s'attendre à des réductions de 35% ou plus sur certains modèles.

Vous recherchez un objectif Canon ?

Il sera pratiquement impossible que l'événement commercial de cette année dépasse l’édition 2019, lorsqu'Amazon a accidentellement mis en vente le Canon EF 800mm f/5.6 IS, d'une valeur initiale de 19 999 €, pour seulement une centaine d’euros. De manière impressionnante, Amazon a honoré les commandes passées par certains fans de la marque avant que l'erreur ne soit corrigée. Pour autant, nous nous attendons à quelques réductions tarifaires intéressantes en 2022.

L'année dernière, le Prime Day a permis d'obtenir de bonnes réductions sur les objectifs Canon à monture EF, la série utilisée par les reflex numériques de la famille EOS. Nous avons constaté une réduction de prix de 23% sur le Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, et de 21% sur le Canon EF 24-70mm f/4L USM.

Les remises pendant le Prime Day 2020 étaient sans doute encore meilleures. Le Canon EF 50mm f/1.4 USM, qui est un excellent objectif primaire pour les reflex numériques Canon, a bénéficié d'une remise de 23% à l'époque, ce qui en fait un objectif à surveiller de nouveau.

(Image credit: Canon)

L'objectif EF 16-35 mm f/4L IS USM de Canon a également offert l'un des rabais les plus importants en 2020, de l’ordre de 32%. Cet objectif n'est pas bon marché, mais il possède une excellente stabilisation, qui compense en partie une ouverture maximale plus étroite que celle d'un objectif principal à ce prix. C'est un excellent objectif polyvalent pour la photographie de paysage et de mariage. Et l'ouverture f/4 se veut constante sur toute la plage de zoom.

Le Canon EF 24-105 mm f/3,5-5,6 IS STM, qui octroie une grande polyvalence de zoom et une stabilisation majeure, a également bénéficié d'une importante réduction de prix lors de cette édition, avec une remise massive de 35%.

Cependant, ce que nous attendons vraiment du Prime Day 2022, ce sont des offres sur les objectifs de la série RF, qui sont ceux utilisés par les appareils photo sans miroir plein format de Canon, comme le Canon EOS R6. Nombre de ces objectifs n'étaient même pas disponibles lors du dernier Prime Day, tandis que les plus anciens, comme l'objectif RF 24-105mm f/4L IS USM, sont désormais suffisamment populaires pour faire l'objet de réductions de prix. A condition que les stocks répondent à cette volonté.

(Image credit: Canon)

Parmi les autres modèles à surveiller, citons le Canon RF 50mm f/1.8 STM, un objectif de premier plan abordable et extrêmement précis qui convient parfaitement aux portraits et à la photographie de rue - et qui ne pèse que 160 g.

Cela dit, nous aurons peut-être plus de chance avec un objectif comme le Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM. Celui-ci a été annoncé aux côtés de l'EOS R original en 2018, et c'est un modèle très polyvalent, pour un objectif primaire.

Cet objectif n'a pas été soldé lors du dernier Prime Day, mais plus tôt dans l'année, ce qui laisse penser que le temps de nouvelles réductions sur cet objectif de 2018 est enfin arrivé. Croisons les doigts.

Qu'en est-il de Sony et Nikon ?

Sony n'a pas le même problème que Canon, car les objectifs à monture E pour ses appareils photo sans miroir plein format existent depuis des années.

Les principales remises Prime Day à surveiller comprennent le Sony FE 35mm f/1.8 et le Sony FE 50mm f/1.8, qui ont tous deux bénéficié de remises généreuses lors des soldes de l'année dernière. Du côté des APS-C, il faudra surveiller les Sony 18-135 mm f/3,5-5,6 OSS, Sony Vario-Tessar T* E 16-70 mm f/4 ZA OSS et Sony E 10-18 mm f/4 OSS, qui ont tous bénéficié de remises lors du Prime Day 2020.

Lequel nous plait le plus ? Si nous étions à la recherche d'un objectif en kit sans trop dépenser, nous privilégierions le Sony FE 50mm f/1.8. Il s'agit d'un objectif primaire, ce qui vous oblige à aborder votre photographie de manière un peu différente, et la grande ouverture maximale apparaît parfaite pour les portraits.

(Image credit: Sony)

Nous avons remarqué moins d'offres d'objectifs Nikon l'année dernière, mais il y avait quelques choix savoureux que nous espérons voir réapparaître. Le Nikon Z 24-50mm f/4-6.3 s'est vendu pour bien moins de la moitié de son prix de vente conseillé, ce qui est logique quand on sait qu'il est également vendu en tant que kit.

Si vous préférez un objectif de qualité supérieure, optez pour le Nikon Z 50mm f/1.8. Cet objectif est récemment revenu en stock sur Amazon.

(Image credit: Nikon)

Le mois dernier, il a été possible d'obtenir une réduction décente de 15 à 18% sur le Nikon NIKKOR Z 14-30 mm f/4 S - ce qui en fait un autre objectif à surveiller pendant les soldes d'Amazon.

La netteté de l'objectif est excellente, et sa petite taille le rend accessible. Assurez-vous simplement que vous supportiez l'ouverture maximale, qui n'est pas si large, et avec un certain formatage (pouvant être corrigé en post-production).

N’oubliez pas les promos Fujifilm et Panasonic

Fan de Fujifilm ? Comme toujours, les bundles photo Fujifilm sont rares mais intéressants, lors du Prime Day. Le fait que de nombreux objectifs Fujinon datent d'une dizaine d'années n'aide pas, mais les grands objectifs ne vieillissent pas.

Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de réductions sur les montures X l'année dernière, nous avons obtenu une réduction de 15% sur le formidable Fujinon XF56mm f/1.2 pendant le Prime Day 2020 et une réduction similaire sur le Fujinon XF 23mm f/1.4 R à l'approche du Black Friday.

(Image credit: Fujifilm)

Il faut souvent chasser les offres d'objectifs Fujifilm. Les remises ne sont pas aussi spectaculaires que d'autres, mais si l'on considère que ces objectifs ont tendance à s'en tenir strictement à leur prix standard la majeure partie de l'année, ils méritent d'être pris en considération ici.

Les propriétaires d'objectifs Fujifilm peuvent obtenir des remises plus importantes auprès de marques d'objectifs tierces comme Viltrox, qui a développé ses options de monture X ces dernières années. Le fabricant chinois fabrique des objectifs de premier choix à un excellent rapport qualité/prix, comme le Viltrox 85mm f/1.8 AF. Nous espérons que des remises permettront de faire baisser ces prix encore davantage.

(Image credit: Panasonic)

Panasonic est une autre entreprise timide lors du Prime Day. Ses objectifs de la série G vacillent entre prix "soldé" et prix définitivement élevé, passant la majeure partie de l'année dernière au tarif le plus bas. Les nouveaux objectifs à monture L pour les appareils photo tels que les Panasonic Lumix S5 et S1H n'ont pas encore été vendus à un prix particulièrement bas.

Peut-être que cette année sera différente. Les objectifs Panasonic qui figurent en tête de nos recommandations comprennent le Panasonic Lumix S Pro 16-35mm f/4, un objectif de très haute qualité mais éminemment utilisable avec une ouverture maximale constante de f/4 et un poids raisonnable de 500 g. Et le Panasonic Lumix S Pro 50mm f/1.4, qui est tout le contraire à plusieurs égards. Le prix est élevé, tout comme le poids, compte tenu qu'il s'agit d'un objectif primaire de 50 mm… mais la qualité optique est superbe.

Il est possible que tous ces objectifs pour appareils Canon, Nikon, Sony, Fujifilm et Panasonic ne bénéficient pas de remises lors du Prime Day. Néanmoins, nous serons là pour vous orienter vers ceux qui le feront.