Ce SSD de poche peut augmenter massivement la capacité de stockage de votre PS4 ou Xbox One

Crucial vient de révéler une mise à niveau de sa gamme de SSD portables qui devrait faire l'unanimité parmi les passionnés de photographie et même de jeux vidéo. La nouvelle version du SSD portable Crucial affiche sa plus grande capacité de stockage à ce jour, avec 4 To inclus. Et qui plus est, avec des dimensions réduites de 11 x 69 x 64 mm et un poids de 40 g, il se glisse facilement dans votre poche.

Malgré sa portabilité, le nouveau X6 ne manque pas de promesses, tant en termes de temps offert que de volumes de données. Ce, en promettant des débits allant jusqu'à 800 Mo/s, soit 5,6 fois plus vite que la plupart des disques durs traditionnels.

Tout à portée de main

Avec ce débit proposé en lecture comme en écriture, le Crucial X6 surpasse ses rivaux, tels que le redoutable Samsung T5 qui délivre une vitesse de transfert de 540 Mo/s.

Ce nouveau SSD de 4 To embarque un port USB 3.2 Gen-2 qui permet une association rapide avec votre ordinateur portable, boostant le débit jusqu’à 10 Gb/s. Comme il prend en charge Windows, macOS et Android OS, le périphérique de stockage fonctionne avec presque tous les PC et consoles de jeux, y compris la PS4 et la Xbox One.

Si vous disposez d'un port USB-C sur votre ordinateur portable, l'appareil est prêt à l'emploi - et pour ceux qui disposent d'un port USB-A, il vous faudra ajouter un adaptateur.

En ce qui concerne la durabilité, le Crucial X6 peut survivre à une chute de 2,5 mètres grâce à sa résistance aux chocs (et aux vibrations). Il se targue également d'une résistance aux températures "extrêmes", ainsi que d'une garantie de trois ans.

Malheureusement, le Crucial X6 4 To est actuellement épuisé sur Amazon, mais il est disponible directement via la boutique de la société ici.