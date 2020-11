Comment formater un disque dur externe pour PS4 ?

JUMP TO:

Il n'a jamais été aussi facile et abordable d'ajouter un disque dur externe ou un SSD à votre PS4, PS4 Slim ou PS4 Pro, et il existe de bonnes raisons d'ajouter du stockage à votre console : vous pouvez utiliser un disque externe comme disque dur étendu si vous avez besoin de plus d'espace pour stocker vos jeux, ou encore utiliser un disque dur ou un SSD pour créer une sauvegarde afin de préserver vos données.

Ces deux méthodes sont faciles à mettre en œuvre et à utiliser, et vous pouvez déployer une large gamme de disques durs externes et de SSD externes, ce qui est idéal si vous travaillez avec un budget ou si vous souhaitez privilégier l'espace ou la vitesse lors de l'extension de votre PS4, PS4 Slim ou PS4 Pro.

Comme toujours, il faut tenir compte de certaines considérations techniques. L'une des plus importantes est de s'assurer que votre disque dur externe ou votre SSD est correctement formaté, car aucune des deux méthodes ne fonctionnera sans cette étape.

La bonne nouvelle, c'est que Sony facilite cette partie du processus, également simple à réaliser sous Windows et Mac OS X. Quelle que soit la machine que vous souhaitez utiliser, ce guide vous montrera comment faire, et vous pourrez ainsi rapidement améliorer votre console.

Formater un disque dur ou un SSD externe depuis votre PS4

(Image credit: Sony)

Si vous souhaitez utiliser un disque externe comme stockage étendu sur votre PS4, le processus de formatage est simple. En effet, la PS4 utilise son propre système de fichiers cryptés lorsqu'elle utilise un disque dur ou un SSD comme stockage étendu.

Il vous suffit de brancher votre disque sur la console, d'aller dans le menu "Paramètres", d'ouvrir "Périphériques", puis "Périphériques de stockage USB". Choisissez alors l'option "Formater le disque comme stockage étendu", et la console s'occupera de tout le processus.

Comme toujours, vous devez vous souvenir d'utiliser un produit USB 3.0 d'une capacité comprise entre 250 Go et 8 To, sinon le processus ne fonctionnera pas.

Si vous voulez utiliser un disque externe pour stocker les sauvegardes de la console, le processus est à peine plus complexe. En effet, la PS4 ne crypte et ne formate pas l'intégralité du disque lors des sauvegardes, et laisse votre disque dur ou votre SSD libre pour d'autres tâches, si vous disposez de l'espace nécessaire.

Vous devez vous assurer que votre disque dur, votre SSD ou votre clé USB est formaté en utilisant les systèmes de fichiers FAT32 ou exFAT car la PS4 ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS. Nous vous recommandons le système exFAT, car il prend en charge les fichiers de plus de 4 Go.

(Image credit: Sony)

Si votre disque dur externe ou votre SSD utilise déjà un système de fichiers approprié, vous pouvez le brancher sur la PS4, aller dans le menu "Système", ouvrir la section "Sauvegarde et restauration" et choisir ce que vous souhaitez préserver. Si vous avez besoin de formater le disque, vous pouvez le faire sur la PS4 également en vous rendant dans "Paramètres", "Périphériques et périphériques de stockage USB". Choisissez ensuite votre disque, puis cliquez sur le bouton "Options". Un menu apparaîtra et vous pourrez formater le disque en exFAT pour qu'il puisse être utilisé pour les sauvegardes.

(Image credit: Sony)

Si vous ne voulez pas utiliser votre PS4 ou si votre disque est déjà branché sur une autre machine, il est également possible de le formater en utilisant votre machine Windows ou macOS.

Formater un disque dur ou un SSD externe depuis votre PS4 depuis votre PC

(Image credit: Microsoft)

Il existe plusieurs méthodes simples de formatage du disque sous Windows, toutes assez similaires. Les instructions suivantes sont pour Windows 10, mais elles devraient être applicables pour les dernières versions du système d'exploitation de Microsoft.

(Image credit: Microsoft)

La méthode la plus simple consiste à brancher le lecteur sur votre PC ou votre ordinateur portable et à ouvrir l'explorateur de fichiers, où vous pouvez naviguer dans les fichiers et les dossiers récents. Si vous cliquez sur le raccourci "Ce PC", vous devriez voir votre disque externe connecté comme un disque dur, juste à côté du disque dur principal ou du SSD de votre système. Si vous le voyez, grâce au clic droit, sélectionnez "Format", puis choisissez l'option "exFAT" et lancez le processus. C'est la seule chose que vous devrez vraiment changer, à moins que vous ne vouliez renommer le disque. Le « Formatage rapide » est tout à fait suffisant.

(Image credit: Microsoft)

Si vous ne voyez pas votre disque externe dans l'explorateur de fichiers, c'est probablement parce qu'il utilise un système de fichiers que le PC ne peut pas lire, comme le système de stockage étendu crypté de la PS4. Si c'est le cas, gardez le lecteur branché, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci "Ce PC" dans le gestionnaire de fichiers et cliquez sur "Gérer". Une fois cette nouvelle fenêtre ouverte, allez à la section "Gestion des disques".

(Image credit: Microsoft)

Vous devriez voir votre lecteur en bas de la fenêtre, celui en noir plutôt qu'en bleu marine, et il sera décrit comme "Non alloué". Faites un clic droit dessus, choisissez l'option d'initialisation du lecteur et cliquez dans la boîte qui apparaît. Vous n'avez ici rien à changer.

(Image credit: Microsoft)

Une fois cela fait, faîtes un clic droit sur la zone rayée et sélectionnez "Nouveau volume simple". Lorsqu’une option pour le système de fichiers se présente à vous, choisissez "exFAT", cliquez sur "Suivant", puis sur "Terminer". Votre lecteur sera alors prêt pour votre PS4.

N'oubliez pas que vous pouvez également sélectionner l'option "Nouveau volume simple" d'un simple clic droit sur le disque. Si le lecteur vous le permet, n'hésitez pas, vous pourrez alors sauter la partie "Initialisation" du processus.

Formater un disque dur ou un SSD externe depuis votre PS4 depuis votre Mac

(Image credit: Apple)

Si vous devez utiliser une machine OS X pour formater votre disque externe, rendez-vous dans l'utilitaire du disque. Vous le trouverez dans la section "Utilitaires" de vos applications.

(Image credit: Apple)

Dans l'Utilitaire de disque, sélectionnez votre disque externe dans la liste de gauche et cliquez sur l'option "Effacer" en haut de la fenêtre Utilitaire de disque. Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, choisissez simplement "exFAT" comme format de fichier et cliquez sur le bouton "Effacer".

(Image credit: Apple)

Vous pouvez également renommer le lecteur ici si vous le souhaitez. Si une fenêtre apparaît et vous proposer d’utiliser le nouveau volume avec "Time Machine", cliquez sur « Ne pas utiliser ».

Votre disque externe est désormais prêt pour votre PS4.