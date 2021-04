Les jeux PS Plus gratuits du mois de mai offrent un bon échauffement pour Battlefield 6

Sony a officiellement annoncé son programme de jeux gratuits PS Plus pour le mois de mai, qui comprend un excellent échauffement pour le prochain Battlefield 6.

En mai, les membres de PS Plus pourront profiter de Wreckfest : Drive Hard, Die Last (PS5), Battlefield 5 (PS4) et Stranded Deep (PS4).

Par les développeurs de FlatOut, Wreckfest est un jeu de course de véhicules de combat qui voit les joueurs faire la course et améliorer de vieux bolides, en leur ajoutant un blindage supplémentaire et en les rendant plus esthétiques avant de les envoyer sur la piste de course/destruction derby. Avec un mode multijoueur en ligne pouvant accueillir jusqu'à 24 joueurs, il est presque certain que le carnage sera au rendez-vous.

Wreckfest est déjà sorti sur les consoles de dernière génération, mais la version PS5 sortira le jour de son arrivée sur PS Plus, le 4 mai. Cela signifie que les propriétaires de PS5 peuvent mettre la main sur la version next-gen dès le premier jour, à condition d'être un abonné PS Plus actif.

Le jeu Battlefield 5, un jeu de tir à la première personne dont l'action se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est le plus récent opus de la franchise Battlefield, est également à saisir. C'est le moment idéal pour se lancer dans Battlefield 5 - ou le revisiter - étant donné qu'EA DICE a annoncé que Battlefield 6 sortirait plus tard dans l'année et qu'il serait révélé "bientôt".

Enfin, le jeu de survie en monde ouvert Stranded Deep, qui voit les joueurs échouer dans l'océan Pacifique à la suite d'un accident d'avion, est aussi proposé. C'est à vous de survivre, en chassant des provisions et en fabriquant des armes, des outils et des abris pour rester en vie.

N'oubliez pas que si Battlefield 5 et Stranded Deep sont des versions PS4, vous pouvez également jouer à n'importe lequel de ces jeux PS4 sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité - bien que les joueurs PS4 ne puissent pas jouer à Wreckfest, qui est un titre natif de PS5.

Tous ces jeux sont disponibles du 4 au 31 mai.

