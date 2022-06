Le MacBook Air (M2, 2022) en précommande dans une semaine ? Attention aux pénuries

Le MacBook Air redessiné d'Apple, équipé de la puce M2, a été présenté lors de la keynote WWDC 2022 et il pourrait être livré dès le 15 juillet prochain. C'est du moins ce qu'affirme MacRumors (opens in new tab), qui cite une source commerciale distribuant le nouvel ordinateur portable Apple.



Comme toujours, nous ne pouvons pas considérer cette information comme concrète, pour autant MacRumors demeure l'un des sites les plus fiables sur la production Apple - et la date correspond à ce que nous avons entendu précédemment. A savoir que le nouveau MacBook Air arrivera à un moment donné en juillet.

En supposant que la date du 15 juillet soit la bonne, les précommandes devraient vraisemblablement démarrées une semaine avant. D’après MacRumors, l’ouverture desdites précommandes aurait lieu le 8 juillet.



Le prix du MacBook Air M2 commence à 1 499 € pour le modèle d'entrée de gamme, incluant 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

Le MacBook Air M2 affecté par un SSD plus lent ?

Dans une semaine, nous pourrions donc assister au lancement des précommandes du MacBook Air, et il ne fait aucun doute que les consommateurs - fidèles ou non aux ordinateurs Apple - se jetteront sur ce nouveau modèle. Il s'agit d'une refonte majeure qui rend l’ambassadeur Air plus léger et plus fin que son prédécesseur, mais avec un écran plus grand. Ce qui contraste fortement avec le MacBook Pro 13 pouces avec puce M2 qui n'a pas beaucoup changé - et qui s’avère déjà disponible.

En parlant de ce MacBook Pro M2, nous avons récemment découvert que le SSD du modèle d'entrée de gamme se révèle plus lent que celui du MacBook Pro M1. Pourquoi ? Le disque de stockage lié au MacBook Pro M2 possède une seule puce NAND de 256 Go, par opposition à la paire de puces de 128 Go dédiée à l’alternative le M1. Cette dernière offrant de meilleurs niveaux de performance.

Nous pouvons donc nous demander si le MacBook Air M2 pourrait présenter la même anomalie. Notez que seule la version d’entrée de gamme du Pro M2 est affectée aujourd’hui, les SSD des versions supérieures apparaissant pleinement opérationnels.



Si Apple a adopté la même approche avec le MacBook Air M2, l’édition standard pourrait devenir moins attrayante. Une autre raison de considérer davantage les modèles plus chers concerne le volume d’unités disponible au moment du lancement. Evidemment, le MacBook Air “le plus abordable” sera pris d’assaut dès les premiers jours, là où les éditions onéreuses s’adresseront raisonnablement à des publics de niches (comme les créateurs de contenus ou les universitaires).