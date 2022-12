La série télévisée God of War obtient le feu vert d'Amazon

La série de jeux vidéo d'action-aventure God of War va faire l'objet d'une adaptation télévisée sur Prime Video par les créateurs de The Expanse et Uncharted.

Selon The Hollywood Reporter (s'ouvre dans un nouvel onglet), la série en live-action sera fondée sur les événements issus de God of War (2018), acclamé par la critique. Rafe Judkins (La Roue du Temps, Uncharted) agit en tant que showrunner et sera rejoint par Mark Fergus et Hawk Ostby (The Expanse) pour l'écriture et la production de la série aux côtés de PlayStation Studios pour Prime Video.

"God of War est une franchise fascinante, axée sur les personnages, qui, nous en sommes convaincus, captivera nos abonnés du monde entier, tant par ses mondes immenses et immersifs que par la richesse de sa narration", a déclaré Vernon Sanders, responsable de la télévision mondiale chez Amazon Studios. "Nous sommes honorés de partager l'aventure de l'exploration de la mythologie de God of War d'une manière aussi importante avec Sony Pictures Television, PlayStation Productions et Santa Monica Studio." Espérons que ce soit l'une des meilleures séries Prime Video jamais réalisées.

Une adaptation télévisée

(Image credit: SIE Santa Monica Studio)

On ne sait pas grand-chose d'autre sur l'adaptation télévisée de God of War, mais on sait qu'elle suivra le principe énoncé dans le hit de 2018, avec Kratos et son fils Atreus, qui partent répandre les cendres de sa défunte épouse depuis le plus haut sommet des Neuf Royaumes.

Le premier God of War est sorti en 2005, et la série de jeux vidéo compte désormais cinq jeux au total. God of War (2018) est le quatrième jeu de cette franchise à succès, mais sa sortie a vu les studios Santa Monica (une filiale de Sony) bouleverser les choses. En particulier, le développeur de jeux a déplacé la franchise de son cadre traditionnel de la Grèce antique à un cadre axé sur la mythologie nordique. On ne sait pas encore si la série God of War d'Amazon explorera également l'histoire présentée dans la suite du jeu, God of War Ragnarök, qui se déroule trois ans après le God of War de 2018 et qui est sorti plus tôt cette année.

La série God of War d'Amazon n'est pas la seule série télévisée inspirée de PlayStation en préparation. The Last of Us de Naughty Dog fera l'objet d'une adaptation télévisée en prises de vue réelles, qui débutera sur HBO Max le 15 janvier 2023. Par ailleurs, des adaptations en direct de Ghost of Tsushima, Horizon et Gran Turismo ont également été retenues. Amazon Studios développe également une série Fallout en live-action pour son service de streaming, avec la star d'Arcane et Yellowjackets Ella Purnell.

Il n'y a pas encore de date officielle pour le God of War d'Amazon, et encore moins d'annonces de casting. Quelle que soit la direction prise par la série, il est certain qu'elle sera de très bonne compagnie.