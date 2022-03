Elden Ring : regardez les deux boss les plus mortels du jeu s’affronter dans un combat ultra-sanglant

(Crédit photo: Garden of Eyes via YouTube)

Vous pouvez désormais assister au combat de deux titans : les deux boss les plus coriaces d'Elden Ring s'affrontent dans une lutte sans pitié sous la mise en scène d’un moddeur talentueux. Malenia de Miquella défie le général Radahn dans une affiche qui a déjà attiré plus de 150 000 curieux dans le monde.



Vous souhaitez la visionner à votre tour ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube Garden of Eyes ou cliquez sur le lecteur vidéo ci-dessous. La déesse de la putréfaction affronte le fléau des astres dans un match en trois rounds, avec un bonus époustouflant à la fin.

Dans la campagne principale d’Elden Ring, Malenia et Radahn sont des adversaires optionnels, et la possibilité de les éviter a permis à plus d’un joueur de finir l’histoire - tant ils s’avèrent complexes à éliminer. Malenia est terriblement rapide et vous transpercera en quelques secondes à peine. Radahn se veut plus lent mais il peut compter sur sa taille imposante - et il n’a pas besoin de se déplacer pour vous toucher.

Qui l’emporte ?

En face à face, ces deux terreurs devraient conclure tout affrontement par un match nul sur le papier. Nous ne livrerons aucun spoiler quant à l’issue du combat, mais sachez que celui-ci ne sera pas toujours loyal. Et promet de multiples coups de théâtre. Attendez-vous à un déluge d’action et beaucoup d’hémoglobine.



Garden of Eyes a déjà eu l'occasion de faire s'affronter d’autres boss de jeux vidéo emblématiques et s'est constitué une sacrée bibliothèque de vidéos. Vous voulez voir Lady Maria de Bloodborne combattre des hommes requins géants ? C'est possible. Et pourquoi pas Lady Maria contre Lady Dimitrescu de Resident Evil Village ? Vous assisterez à ce spectacle aussi sur la chaîne YouTube.