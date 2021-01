Comment jouer gratuitement au remake du jeu Tomb Raider ?

Une édition perdue de Tomb Raider: 10th Anniversary a fait l'objet d'une fuite en ligne, et tout le monde peut désormais y jouer.

Le titre a été développé à l'origine en 2006, lorsque Core Design travaillait sur un remake du Tomb Raider original pour la PSP de Sony. Bien qu'il se révélait « presque achevé », selon le directeur du studio Gavin Rummery, il a été abandonné en cours de route en faveur d'une refonte multiplateforme délivrée par Crystal Dynamics et sortie en 2007.

Il semblerait que le projet annulé ait été déterré et transformé en un jeu d’aventure qui ferait presque pensé à un (vieil) opus d’Uncharted. Aujourd'hui, les assets ont été rendus publics, permettant aux fans nostalgiques de Lara Croft de se lancer à nouveau à la recherche de ruines maudites et de trésors légendaires. Il est donc possible d’exécuter ce remake sur votre PC, à condition de suivre le mode d’emploi ci-dessous.

Tout d'abord, vous devez télécharger un patch via Microsoft Visual Studio, en vous assurant que vous disposez également d’une manette PS4 ou Xbox 360 connectée à votre PC (les commandes du clavier n'ayant pas encore été déterminées). Dans un second temps, vous devrez télécharger artbase et l'extraire sur C : drive (avec une structure de type C:\artbase\tombraider etc. - sinon, le jeu ne fonctionnera pas).

De là, vous pouvez exécuter le fichier run.bat pour lancer Tomb Raider: 10th Anniversary. Tous les fichiers du jeu se trouvent ici, tandis qu’un guide plus détaillé fourni par Tomb of Ash vous aidera à corriger tous les bugs recensés et à obtenir les codes triche du jeu (sait-on jamais).

Il ne vous reste plus qu’à explorer les multiples niveaux qui vous conduiront en Grèce, au Pérou et, bien sûr, entre les murs du Manoir Croft.

Les partisans de la résurrection du projet affirment avoir envoyé plusieurs demandes aux détenteurs de la licence pour obtenir l'autorisation de sortir ledit remake. Mais, ils n'ont jamais obtenu de réponse. Heureusement, il y a aujourd’hui prescription et le site Internet Archive peut préserver les fichiers du jeu presque ad vitam aeternam. C’est ainsi, Lara Croft est immortelle.