Tomb Raider : la Lara Croft des années 90 est de retour sur mobile

Un nouveau jeu mobile Tomb Raider est en préparation, et oui, il semble être un hommage évident aux quatre premiers opus de la saga. Nostalgique ? Vous pourrez télécharger ce jeu gratuit sur votre smartphone, dès 2021.

Son éditeur, Square Enix, vient de mettre en ligne un teaser vidéo de 40 secondes de ce futur hit d’action-aventure. Tomb Raider Reloaded, comme il est actuellement intitulé, ne sera pas forcément un remake et on ne vous demandera pas de repartir à la recherche des fragments du Scion ou de la dague de Xian - mais l’esprit du gameplay et de la direction artistique de Tomb Raider 1, 2, 3 + La Révélation finale planeront ici. Les premières images révèlent ainsi un temple perdu dans la jungle, un trésor enfoui, des loups, araignées, golems et même un T-Rex pour vous barrer la route. Pas de doute, nous sommes bien de retour dans l’ère Eidos Interactive (le nom historique de Square Enix Europe).

La vidéo YouTube définit Tomb Raider Reloaded comme un jeu d'arcade, ce qui ne fait que confirmer la volonté de l’éditeur de coller à l’ambiance des premiers jeux consoles plutôt qu’aux derniers titres mobiles tels que le jeu de cartes Lara Croft: Reflections, la copie de Temple Run (Tomb Raider: Relic Run), ou encore le puzzle-game Tomb Raider Go.

Une suite pour Shadow of the Tomb Raider ?

La franchise Tomb Raider a été relancée sur console et PC à partir de 2013 avec le reboot éponyme, suivi de deux épisodes figurant parmi les plus réussis : Rise of the Tomb Raider en 2015 et Shadow of the Tomb Raider en 2018. A l’heure actuelle, un quatrième chapitre n’est pas envisagé et ceci provoque la frustration de bon nombre de fans de la série, à en croire les commentaires défilant sous le teaser de Square Enix.

Tomb Raider Reloaded est réalisé par le développeur canadien Emerald City Games, également responsable de GI Joe: War on Cobra. Compte tenu de son expérience des jeux gratuits, il est probable que nous aurons droit à quelques microtransactions intéressantes dans Reloaded - ainsi qu'un design un peu plus cartoon et moins polygone old school. Dommage ?