Fall Guys Ultimate Knockout : tous les conseils et astuces pour ramener la couronne à la maison

Une nouvelle semaine, un nouveau battle royale. Sauf que vous pourriez très bien ne jamais vous remettre de la dernière sensation multijoueur du moment. L'éditeur britannique Mediatonic s'est associé à Devolver Digital pour lancer le jeu Fall Guys : Ultimate Knockout, un titre multijoueur qui voit 60 petits personnages se disputer une seule et même couronne. Le succès du hit est tel que ses serveurs ont du mal à suivre depuis son lancement.

Pas de tir ici, les joueurs de Fall Guys doivent venir à bout de multiples plateformes, améliorer leur collectif et faire preuve d'audace pour avoir une chance d’arriver jusqu’à la dernière manche. Il existe 24 mini-jeux disponibles depuis la sortie du jeu, des courses d'obstacles à la Takeshi’s Castle et des challenges qui vous rappelleront Mario Party. Bref, tout est là pour amuser mais aussi frustrer les participants.

Fall Guys a pour lui son accessibilité. N’importe qui peut prendre le jeu en main et comprendre instantanément ce qui s’y passe. Mais se hisser au sommet est une toute autre paire de manche. C'est pourquoi nous avons élaboré pour vous ce guide regroupant tous les conseils et les astuces essentiels. Afin de vous emparer au plus vite de cette fameuse couronne. Prêt ? 3, 2, 1, go !

Maîtrisez l'art du saut

Le saut. L'un des premiers mouvements de base du jeu vidéo. Depuis le temps, on pourrait penser que nous sommes tous assez doués pour réussir parfaitement cette acrobatie virtuelle. Eh bien, dites merci aux Fall Guys qui grâce à leurs très petites jambes et un corps très large vous feront redécouvrir et améliorer chaque saut avec la plus grande des prudences. Une plateforme pourra vous sembler en effet totalement accessible, mais vous vous rendrez vite compte que ce n'est pas le cas en trébuchant et tombant dans ce monde coloré.

L'équilibre, l'élan et le fait d'être aussi près du précipice que possible sont essentiels pour réussir un saut. Prenez le temps de vous familiariser avec la mécanique car cela vous servira sur le long terme.

Apprenez très vite à plonger

De la même manière que pour le saut, le plongeon est une mécanique importante qui est facilement sous-estimée. L'astuce la plus évidente est de s'élancer au moment de la photo finale pour dépasser vos rivaux sur la ligne d'arrivée.

Mais de façon plus pratique, les plongeons peuvent être utilisés pour sauter par-dessus des hordes de concurrents afin d'obtenir un avantage certain dans des niveaux comme Door Dash. Ou même pour s'éloigner rapidement d’adversaires qui tenteront de vous ralentir par tous les moyens. Essayez de combiner le saut et le plongeon pour prendre de l'avance. Dans des niveaux comme Fall Ball et Rock 'N' Roll, la méthode du plongeon est indispensable pour frapper le ballon géant et marquer des points cruciaux.

Travaillez en équipe… jusqu’au moment crucial

Un travail d’équipe soigné rend tout plus facile. Que vous le vouliez ou non, il y a plus d'une demi-douzaine de jeux d'équipe qui vous attendent dans Fall Guys. Des jeux dans lesquels vous serez séparés en différents groupes de couleur et où vous serez obligés de travailler ensemble pour progresser. Aussi tentant que cela puisse être de faire cavalier seul, il est beaucoup plus intelligent de travailler en équipe et de se coordonner pour réussir… avant de se trahir inévitablement au tour suivant !

Survolez vos adversaires

Vous avez du mal à suivre le groupe ? Les poutres tournantes pourraient être la solution à vos problèmes. Dans plusieurs des courses de Fall Guys, il y a de nombreuses poutres mobiles qui servent à faire trébucher les joueurs. Elles peuvent en fait être utilisées de manière bien plus efficace que pour simplement ralentir vos adversaires dans leur progression. Si elles sont bien positionnées, elles peuvent projeter les personnages massivement vers l’avant. En une seconde, vous pourrez passer de la dernière position à la première. En survolant tous les autres joueurs comme si de rien n’était.

Empruntez les chemins alternatifs

Les chemins les plus rapides ne sont pas toujours les plus évidents. Chaque parcours qui implique un sprint jusqu’à l’arrivée offre aux joueurs de multiples possibilités d'exploration. En fonction de la quantité de joueurs qui décident de s'aventurer sur ces chemins spécifiques, ceux-ci peuvent être affectés en conséquence et vice-versa.

Surtout sur Dizzy Heights, qui, dans son dernier tiers, propose trois parcours : un à gauche, un à droite et un au centre. L'option du centre est là pour inciter les joueurs à utiliser les panneaux de vitesse pour avancer tout en risquant de heurter les palmes d'un ventilateur tournant à plein régime. Par ailleurs, les panneaux de gauche et de droite peuvent sembler plus longs à première vue, mais le plus souvent, ils permettront d’arriver plus vite, en raison d'un taux d'échec élevé sur la voie centrale.

La distanciation sociale ne vous fera pas de mal

Les mini-jeux de survie peuvent se révéler très amusants mais aussi très stressants parfois. Une chose extrêmement importante dans tous ces jeux, c'est de garder de l’espace autour de vous à tout moment. Car sachez-le, tous les autres Fall Guys vont chercher à vous attraper à la dernière seconde ou essayer de vous renverser juste au moment où l'obstacle sera sur le point d'être franchi.

Les niveaux où cette précaution s'applique le mieux sont : Block Party, Roll Out, Jump Club et Perfect Match. Gardez les yeux ouverts à tout moment. Déplacez-vous lorsque quelqu'un se rapproche trop de vous et ne le laissez pas remporter la victoire à votre place.

N'oubliez pas d'attraper la couronne !

Outre le fait de sauter et de plonger, ces petits personnages étranges (que vous pouvez personnaliser) possèdent également une fonction de saisie. Cette mécanique sera incontournable pour des niveaux comme Tail Tag, Royal Fumble et Egg Scramble. Sans oublier qu’elle peut être extrêmement utile pour s'agripper aux rebords lorsque vous prendrez un raccourci (Slime Climb en est un parfait exemple). Ou pour se relever après être tombé en bas de la plateforme suivante. En outre, elle peut être utilisée pour tirer vos adversaires vers l'arrière ou les maintenir en place pour irriter un maximum de joueurs.

L'erreur la plus courante se fait généralement lors de la finale à Fall Mountain, où certains participants oublient de saisir la couronne pour remporter la victoire et ne font que sauter dessus. Il est très facile d'oublier votre trophée mais cela peut avoir des conséquences tragiques et vous ôtez une victoire tant convoitée.

I've gotten so many messages from people saying "Thanks to you, I knew to grab the crown in @fallguysgame!" smh i hate this damn game pic.twitter.com/Qdvm9t93GbAugust 5, 2020

Patience est mère de vertu

Aux échecs, ce sont les pions qui y passent les premiers. Le même raisonnement s'applique ici car c'est la patience qui vous permettra de progresser. Tip Toe, Door Dash, et le redoutable Sea Saw, tant de niveaux ou l'analyse de la route à prendre et l'absence de précipitation sont primordiales. Ne vous ruez jamais bêtement tête la première sur l'obstacle le plus proche.

La prise de risque sera plus payante sur les dernières étapes. Mais avant cela, assurez-vous d'avoir franchi tous les obstacles. Respirez un peu. Utilisez votre matière grise, restez calme et ne commettez pas d’imprudence.