Les serveurs de Fall Guys: Ultimate Knockout sont-ils en panne ?

Mise à jour n°15 - 27 août, 8h (heure française) : Fall Guys fait l'objet d'une maintenance ce matin, qui affectera votre capacité à vous connecter sur une partie existante (mais seulement brièvement).

HOOT! Our maintenance window will begin shortly. Thanks for your patience! #imminentbeefAugust 27, 2020

Mise à jour n°14 - 19 août : de nombreux rapports publiés sur Twitter suggèrent que les serveurs de Fall Guys subissent de multiples problèmes aujourd'hui - mais maintenant nous ne rencontrons plus de résistance pour rejoindre une partie.

Mise à jour n°13 - 15 août, 10h47 (heure française) : une courte période de maintenance occupe les serveurs des Fall Guys à l'approche du week-end, attendez-vous à des perturbations mineures.

HOOT! Looking at all the beans last night, we still need a bigger jar tonight. We'll have a short period of downtime in 10-15 minutes (it's our lowest-traffic period). We'll be back for you as fast as we can! ❤ #biggerbeefAugust 15, 2020

Mise à jour n°12 - 14 août, 11h10 (heure française) : Fall Guys subit encore des travaux de maintenance, donc attendez-vous à des problèmes temporaires pendant que les développeurs s'affairent en cette fin de semaine.

HOOT! We're expecting one or two more of you this weekend. We're going to do our last bit of #beefingthingsup in about an hour. We'll be back as quick as we can! Thanks for your patience as always!August 14, 2020

Mise à jour n°11 - 13 août, 17h02 (heure française) : Fall Guys a connu une courte période de maintenance plus tôt aujourd'hui, mais les développeurs disent que les serveurs sont maintenant de retour.

HOOT! Servers are back online and chugging along nicely! Thank you as always for your patience #wellmaintainedbeefAugust 13, 2020

Mise à jour n°10 - 11 août, 16h50 (heure française) : une maintenance du jeu était effective ce matin, mais s'est achevée depuis. Espérons que vous n'aurez pas de problèmes avec le jeu…

HOOT! We're starting a short period of planned maintenance now. Check back shortly for updates #scheduledbeefAugust 11, 2020

Mise à jour n°9 - 10 août, 23h34 (heure française) : le jeu devrait être à nouveau opérationnel, suite à une panne, mais nous voyons encore quelques messages sur Twitter de joueurs se plaignant de rencontrer encore quelques problèmes avec les serveurs.

HOOT! Service has resumed, thanks for your patience. #TurboBeefAugust 10, 2020

Mise à jour n°8 - 10 août, 19h17 (heure française) : le jeu a officiellement de nouveaux problèmes de serveur, selon des messages laissés sur Twitter. Le développeur Mediatonic est conscient des problèmes et a annoncé qu’une solution était en cours d'élaboration. Nous espérons qu'il ne s’agit que d'un problème temporaire après un week-end très réussi.

HOOT! We're aware of issues affecting matchmaking right now, and are working on a fix. Stay tuned for more info! #turbulentbeefAugust 10, 2020

Mise à jour n°7 - 8 août, 15h49 (heure française) : les serveurs devraient être en meilleur état d’après les dernières informations. Nous continuerons à vous tenir informés.

HOOT! We've slowly opened matchmaking back up and things are looking good. We should have greater capacity now for the weekend rush. Thank you so much for your patience August 8, 2020

Mise à jour n°6 - 8 août, 13h16 (heure française) : l'éditeur Mediatonic, a admis de nouveaux soucis de serveur ce vendredi. Un tout nouveau record d'affluence a été atteint, ce qui a créé quelques coupures. Un "correctif à long terme" est maintenant en préparation, l'équipe passant désormais en mode "maintenance".

HOOT! We've not been tweeting when the servers have been online as there have been hundreds of thousands of people playing even when we secretly switch them on...In 20 mins we'll be going into maintenance again, then we'll start bringing it back online after a short periodAugust 8, 2020

Le développeur a également mentionné qu’il y aura des récompenses supplémentaires pour les joueurs, suite à cet incident.

We're really sorry for the poor experience today. We kept seeing things improve as we fixed things, but with record numbers of players today, new issues have emerged. We're now moving into maintenance mode so that we can implement a longer-term fix.August 8, 2020

Mise à jour n°5 - 7 août, 20h49 (heure française) : vous avez encore des problèmes avec les serveurs du jeu ? Vous n'êtes pas seul, mais les développeurs travaillent actuellement sur une solution. Ils annonceront la mise en ligne du correctif, l'objectif étant de régler le problème d’ici ce week-end.

HOOT! A lot of requests for an update - we're still working super hard on getting things all prepped for the weekend. Thank you so much for your patience, we know this isn't fun!We will let you know as soon as things have stablised and you're good to hop back in!August 7, 2020

Mise à jour n°4, 7 août, 20h03 (heure française) : oui, Fall Guys a toujours des problèmes de serveur. L'éditeur a publié un nouveau message confirmant que l'équipe travaillait à leur résolution. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'autres développements notables au moment où nous écrivons ces lignes.

HOOT! Oh no, everyone rushed in too quickly 🤦‍♂️We're aware of the issues and are on it like a jelly bean on a see-sawAugust 7, 2020

Mise à jour n°3, 7 août, 11h14 (heure française) : le dernier message de l'éditeur indique que la maintenance du serveur est toujours en cours. Les parties ont du mal à être maintenues depuis hier soir. Tenez bon, encore un peu de patience…

HOOT! We're still working on the server maintenance. We'll tweet as soon as we have an update.What do you think to see-saw?August 7, 2020

Mise à jour n°2, 6 août, 17h22 (heure française) : Fall Guys a effectivement des problèmes de serveur, mais le compte Twitter de l'éditeur nous indique qu'une correction est à venir.

HOOT! We're aware our servers are down - Working on fixing it ASAP, we'll keep you posted #BeefLasagnaAugust 6, 2020

De plus, un patch arrive pour le jeu avec tout un tas de mises à jour.

We have a patch that has a bunch of fixes including one for LARGE RED LETTERS in player namesThe patch fixes a few things across the game, so we're just trying to fully test it, and make sure nothing is broken as a result of the fixes 😙👌Will keep you posted on how it goes!August 6, 2020

Mise à jour : Nous avons réussi à lancer une partie de Fall Guys sur PS4. Il serait donc bon de vérifier à nouveau et de voir si cela fonctionne pour vous. Aujourd'hui, nous avons eu des problèmes de matchmaking après plusieurs tentatives.

La demande est incroyablement élevée pour ce jeu, et les développeurs ont publié un message, expliquant que la création de comptes sur PS4 était temporairement désactivée alors que les serveurs sont de nouveau en ligne :

We tried to secretly bring the servers back online but 100,000 of you all came flooding back in lol. To cope with this, we're temporarily disabling account creation for PS4!We'll let you know as soon as it's back!Thanks for your patience!August 4, 2020

Les choses reviennent "lentement à la normale" selon le compte officiel du jeu. Un tweet plus récent à également été envoyé : "Espérons que les problèmes de serveur continueront de s’améliorer".

We're still hard at work on improving things - things are slowly coming back online. We'll post here as soon as we have more updates!Thanks for bearing with us!August 4, 2020

Article original :

Fall Guys est maintenant disponible sur le PlayStation Plus. Il s’agit de la nouvelle sensation multijoueur sur PS4. Tant attendue, en fait, que les joueurs n’arrivent même plus à trouver de partie multijoueur disponible lorsqu'ils essaient d'accéder au jeu. Heureusement, les développeurs de Mediatonic travaillent sur un correctif.

Ce sont 120 000 joueurs qui jouaient au jeu lors de son lancement plus tôt dans la journée, ce qui a largement dépasser les attentes et a conduit les développeurs à dire qu'ils "renforceraient" leurs serveurs pour mieux répondre à la demande. Pendant les efforts de maintenance, sur des sessions de 30 minutes max, les parties multijoueurs sont interrompues. Hélas, la maintenance a tendance à s'éterniser, particulièrement en fin de semaine. Le message suivant est alors envoyé aux joueurs :

L'éditeur britannique Mediatonic s'est associé à Devolver Digital pour lancer le jeu Fall Guys : Ultimate Knockout, un titre multijoueur qui voit 60 petits personnages se disputer une seule et même couronne. Fall Guys : Ultimate Knockout a été lancé sur PS4 et PC, mais il est désormais gratuit avec le PlayStation Plus pendant un mois, comme Rocket League l’avait été en 2015.