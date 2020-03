Des applications de synthétiseur gratuites pour composer votre musique chez vous

Korg et Moog, deux des plus grands noms du synthétiseur, offrent gratuitement leurs applications mobiles premium pour tous les apprentis musiciens confinés chez eux à cause de la pandémie de coronavirus. Si vous avez toujours voulu expérimenter la création de musiques électroniques, sans avoir le temps de vous lancer, c’est le moment de vous y mettre !

L'application Minimoog Model D (pour iPhone et iPad) est désormais téléchargeable et utilisable gratuitement.

Les possesseurs d’un appareil mobile Android ne sont pas en reste non plus puisque l'application Kaossilator de Korg est disponible pour zéro euro sur Google Play Store, comme sur l’App Store. Profitez-en, les deux simulations de synthétiseurs sont gracieusement mises au service de votre génie créatif pour une durée limitée.

(Image credit: Korg)

L'application iOS est gratuite jusqu'au 31 mars et la version Android jusqu'au 20 mars, nous vous conseillons de les télécharger rapidement. En période normale, chacune de ses applications coûte approximativement 20 €. Il s’agit donc d’une très généreuse promotion.

« Les écoles et les entreprises ont été priés de fermer dans le monde entier, par leurs gouvernements respectifs - de nombreuses personnes doivent étudier et travailler à domicile. Pour vous aider à occuper votre esprit par la musique, nous avons décidé de rendre l'application Kaossilator gratuite », a déclaré la société Korg dans un billet de blog.

De la musique pour tous

Quelle que soit l'application que vous choisirez, vous pourrez composer de la musique et l’expérimenter auprès de votre mini-public, en la partageant via votre smartphone ou votre tablette.

L'application de Moog est la plus sophistiquée des deux, avec plus de 160 préréglages, un enregistreur en boucle en temps réel, une capacité d'enregistrement illimitée, une liaison Ableton, une sauvegarde transparente de vos morceaux vers iCloud, et bien plus encore.

Le Kaossilator de Korg est un peu plus convivial pour les débutants. Avec des commandes tactiles qui vous permettent de créer de la musique en touchant ou en frottant l'écran de votre appareil mobile. Il s’agit donc du meilleur choix pour tous ceux qui veulent juste s'amuser en apprenant.