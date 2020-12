Votre Apple Watch peut désormais vous avertir si votre niveau de cardio est dangereusement bas

Vous vous essoufflez facilement et craignez une baisse de votre cardio ? Votre Apple Watch peut confirmer vos craintes ou vous rassurer, grâce à la nouvelle fonction Cardio Fitness. Celle-ci est désormais disponible, depuis les appareils Apple supportant iOS 14.3 et watchOS 7.2, elle vient compléter la fonction VO2 max existante de l'Apple Watch.

La VO2 max est la quantité maximale d'oxygène que votre corps peut dépenser pendant l'exercice, et c’est un bon indicateur de votre condition physique générale. Plus ce chiffre est élevé, plus votre corps emploie efficacement ses réserves d'oxygène et plus votre condition cardiovasculaire est bonne. Un indicateur qui ne se veut pas seulement utile pour les athlètes : un faible taux de VO2 max peut prévenir une large gamme de complications, dont le diabète, des accidents vasculaires cérébraux et des maladies cardiaques.

Auparavant, votre Apple Watch n’indiquait qu’un score VO2 max assez vague. Aujourd’hui, vous pouvez comparer celui-ci au score moyen établi auprès d’un panel de personnes de la même taille, du même âge et du même sexe que vous. La nouvelle mise à jour replace votre score de VO2 max dans son contexte, il sera dès lors classé comme « élevé », « au-dessus de la moyenne », « en dessous de la moyenne » ou « faible ». Vous serez informé des facteurs susceptibles d'affecter votre score, notamment la prise de certains médicaments tels que les bêta-bloquants.

Si votre score est en baisse, une notification peut être envoyée sur votre smartphone - notification que vous pourrez partager avec votre médecin traitant pour établir un diagnostic et un traitement envisageable. Bien sûr, il convient de surveiller ce score sur une période conséquente, en général de quatre mois. Si votre score demeure toujours aussi faible au-delà, vous recevrez une seconde notification.

Le score VO2 max est mesuré avec la plus grande précision par des laboratoires spécialisés, pendant un effort physique intense (généralement une séance de tapis de course) et où votre consommation d'oxygène est mesurée à l'aide d'un équipement de pointe. En 2020, cette donnée peut aussi être estimée par des fitness trackers et des montres connectées comme l'Apple Watch.

Votre Apple Watch emploie le capteur optique de fréquence cardiaque pour détecter les changements de rythme cardiaque et les met en corrélation avec la quantité d’efforts que vous fournissez. Ce, sur la base des données de l'accéléromètre, du GPS et de l'altimètre. Lors du développement de ses algorithmes, Apple a comparé ses résultats à ceux des tests en laboratoire, en prenant des mesures avant et après pour voir comment ils se comparent.

Au départ, l'Apple Watch ne pouvait enregistrer qu'un score VO2 max pendant une séance d'entraînement intensif en plein air, mais avec la sortie de WatchOS 7 en septembre 2020, il est devenu possible d'obtenir un score pendant une simple marche d’appoint à l’extérieur.

Cette nouvelle fonctionnalité a rendu les outils cardio d'Apple accessibles aux personnes qui ne font pas de vélo, de course ou de natation. La mise en contexte de ces données avec la nouvelle application Cardio Fitness les rend encore plus utiles, vous permettant de voir où vous vous situez et si vous devez prendre des mesures pour améliorer votre santé.