Comment déverrouiller une Apple Watch ?

Lorsque votre iPhone se verrouille, il passe également en veille votre Apple Watch appairée. Si votre montre connectée n’est pas protégée par un mot de passe, alors la déverrouiller s'avère on ne peut plus simple. Il suffit de toucher son écran ou de lever votre poignet.

En revanche, si elle est protégée par un mot de passe, alors le procédé s'avérera un peu plus compliqué. En effet, la protection par mot de passe est un rempart de sécurité et il est normal d'empêcher quiconque de le contourner. Mais vous n’avez pas besoin de le saisir à chaque fois, particulièrement si vous désirez juste connaître l’heure qu'il est. Découvrons les options qui s’offrent à vous.

Pourquoi est-il indispensable de verrouiller votre Apple Watch avec un mot de passe ?

Crédit photo : Apple

Réponse courte : l'accès à Apple Pay. En effet, il est facile d'activer le terminal de paiement d'Apple via votre montre connectée et donc de récupérer vos informations bancaires ou procéder à des achats sans votre autorisation. C’est pourquoi le constructeur vous demande de choisir un mot de passe lors de la première configuration de votre nouvelle Apple Watch. Pas de mot de passe, pas d’accès à Apple Pay.

Si vous avez ignoré la définition de votre mot de passe lors de la configuration de l'appareil, vous pouvez en ajouter un plus tard en accédant à l’application Apple Watch. Il suffit de se rendre dans les réglages et sélectionner l'option « Mot de passe ». Cela vous permet de définir un code personnel pour votre montre. Choisissez-en un singulier, non utilisé pour d'autres services.

Vous pouvez déverrouiller automatiquement votre Apple Watch en même temps que votre iPhone, si celui-ci est équipé des fonctions Touch ID ou Face ID. Pour configurer cette possibilité, revenez à l’application Watch. Appuyez sur « Réglages » > « Mot de passe » > « Déverrouiller avec iPhone ».

Le déverrouillage utilise la connectivité Bluetooth donc vous devrez toujours être à portée de votre iPhone - à environ 10 mètres - pour que l'opération soit valide.

Crédit photo : Apple

Votre Apple Watch peut se verrouiller automatiquement lorsque vous ne la portez pas, ce qui empêche d’autres personnes de faire quoi que ce soit avec.

Si vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité, qu’Apple appelle « Détection du poignet », vous devez savoir ce à quoi vous mettez fin : sur l’Apple Watch de première génération, vous désactiverez également Apple Pay et sur l’Apple Watch Series 4, vous ne pourrez plus lancer un appel d’urgence en cas de chute brutale.

Vous souhaitez toujours le faire ? Rendez-vous dans l’application Watch, appuyez sur « Mot de passe » et désactivez l'option « Détection du poignet ».

Si la fonction « Détection du poignet » est désactivée, vous pouvez verrouiller manuellement votre Apple Watch en balayant vers le haut du cadran, afin d’afficher le « Centre de contrôle ». Appuyez sur le verrou pour valider l’opération.

Vous avez entré trop fréquemment le mauvais mot de passe et votre écran vient de se verrouiller définitivement… Pas de panique : vous avez la possibilité d'utiliser l’application Watch pour entrer le mot de passe valide (si vous vous en souvenez) et débloquer votre montre connectée. Attention toutefois, si l’option « Effacer les données » a été activée, les mots de passe de votre téléphone et de votre montre connectée ont été effacés après 10 tentatives infructueuses.

Si vous ne souvenez plus du tout de votre mot de passe, vous devrez employer les grands moyens : une réinitialisation complète. Ne vous inquiétez pas, vous récupérerez vos données, préférences et paramètres. Reste que Le processus de réinitialisation prend du temps, tout comme la restauration de vos fichiers à partir de la sauvegarde. Soyez patient(e).