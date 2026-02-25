Wear OS active une fonction critique en cas de tremblement de terre

Les utilisateurs de Wear OS bénéficient d’une amélioration des alertes sismiques

Avec la mise à jour Google Play Services v26.07, les alertes tremblement de terre sont désormais transmises à la montre, même sans téléphone à proximité

Cette fonctionnalité nécessite vraisemblablement une connexion cellulaire — les modèles uniquement Bluetooth ne devraient pas en profiter sans appareil connecté

Les utilisateurs des meilleures montres Android — fonctionnant sous Wear OS — profitent d’une nouvelle amélioration potentiellement vitale grâce à la dernière mise à jour Google Play (Google Play Services v26.07, pour être précis).

D’après 9to5Google, qui a consulté le journal des modifications, les appareils Wear OS bénéficient d’améliorations de la fonction d’alertes sismiques d’Android. Ces alertes sont envoyées soit vers le téléphone, soit vers une montre connectée associée, afin de prévenir d’un séisme imminent et de fournir quelques consignes rapides pour se protéger, comme se mettre à l’abri sous une table ou une structure similaire afin d’éviter les chutes d’objets.

Le journal des modifications indique « [Wear] Grâce à cette fonctionnalité, il est désormais possible de recevoir des alertes tremblement de terre sur les appareils Wear même lorsqu’ils ne sont pas appairés au téléphone ».

Il s’agit d’une évolution potentiellement salvatrice, car en cas d’éloignement du téléphone — par exemple lors d’une course à pied ou si celui-ci est resté dans un casier à la salle de sport — les alertes continueront d’être reçues, offrant un avertissement précoce essentiel. Sur un tapis de course, par exemple, mieux vaut pouvoir s’arrêter immédiatement et se mettre à l’abri.

La mise à jour ne précise pas ce point, mais une condition semble probable : elle devrait concerner uniquement les montres dotées d’une connectivité cellulaire, et non les modèles uniquement Bluetooth, sauf si l’alerte est transmise par satellite vers des Google Pixel Watch 4 récents disposant de cette fonction. Davantage d’informations devraient être disponibles au fil du déploiement.

Google Pixel Watch 4 (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

En dehors de l’évolution des alertes sismiques, cette mise à jour reste très limitée. Selon 9to5Google, le seul autre changement concerne les smartphones, avec un ajustement de confort lié à l’autoremplissage afin d’améliorer la synchronisation des mots de passe.

Les utilisateurs de Wear OS reçoivent rarement le type de mises à jour dont bénéficient les meilleures montres Garmin, lesquelles ajoutent régulièrement de nouvelles fonctionnalités, des profils d’entraînement et d’autres améliorations, comme l’a récemment fait la mise à jour de la Garmin Fenix 8.