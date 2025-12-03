Votre Apple Watch perd sa peinture ? Apple vous l’échange sans discuter

Certains propriétaires d’Apple Watch Series 10 signalent un défaut de revêtement

Le problème semble ne concerner que le modèle Jet Black

Des Apple Store auraient procédé à des remplacements gratuits pour certains utilisateurs

L’Apple Watch Series 10 fait partie des meilleurs modèles de la marque, mais une version en particulier semble présenter un léger défaut esthétique. Il s’agirait du coloris Jet Black : certains utilisateurs rapportent que le revêtement situé sous la montre se dégrade, avec des traces de corrosion. La bonne nouvelle, c’est qu’Apple semble prendre le problème au sérieux.

Sur Reddit, un utilisateur nommé ashadow_song a exprimé son mécontentement quant à l’état de sa montre. Après seulement un an d’utilisation, la partie inférieure de l’Apple Watch était couverte de petites taches argentées, là où le revêtement noir s’était détaché.

Ce dernier s’est alors rendu dans un Apple Store et aurait obtenu une bonne surprise. D’après un employé, « on a vu cela très souvent avec la version jet black, vous aurez quasiment à coup sûr un remplacement gratuit ». L’Apple Watch a été prise en charge pour inspection, et l’utilisateur a ensuite reçu un e-mail de confirmation de remplacement dès le lendemain.

Une capture d’écran d’un ticket d’assistance Apple a été partagée en guise de preuve. Le message indiquait : « Nous allons remplacer votre produit » et ajoutait que « le produit de remplacement sera expédié sous peu ». Apple semble donc vouloir résoudre ce souci rapidement, sans risquer de mécontenter sa clientèle.

Un commentaire officiel d’Apple est attendu ; cette page sera mise à jour en cas de réponse.

À faire vérifier sans attendre

Fait intéressant, ashadow_song précise que la demande de remplacement n’a pas été faite via l’extension AppleCare+, mais dans le cadre de la garantie standard de la montre. Cette garantie étant valable un an, cela laisse penser que le défaut apparaît avant 12 mois d’usage. Un autre utilisateur de Reddit, PrincessCaramel, a d’ailleurs signalé un problème similaire après environ un an d’utilisation.

Ce constat peut inquiéter, surtout lorsqu’on sait que l’Apple Watch est conçue pour être portée en continu, jour et nuit, y compris durant les séances de sport et par tous les temps. Dans ces conditions, on s’attendrait à ce que le revêtement résiste mieux à la transpiration et à l’humidité, qui pourraient être en cause dans cette corrosion.

Pour l’instant, les cas rapportés restent anecdotiques, et aucune preuve ne permet encore de parler d’un défaut généralisé. Néanmoins, certains fils de discussion sur les forums d’assistance Apple mentionnent le même phénomène chez des utilisateurs de la Series 10 en Jet Black.

Autre élément à noter : l’employé de l’Apple Store a affirmé avoir « vu ça souvent » avec ce coloris. Aucun signalement similaire ne concerne d’autres teintes ou modèles, ce qui laisse penser que le problème pourrait être propre à cette finition Jet Black et à la composition spécifique de son revêtement.

Dans tous les cas, un contrôle visuel de l’Apple Watch peut s’avérer utile. Si une dégradation est visible, le mieux est de se rendre en Apple Store pour tenter d’obtenir le même type de prise en charge.