Samsung envisage de proposer un abonnement premium pour Samsung Health

Ce n'est pas une rumeur, cela a été confirmé lors d'une interview avec le responsable de la santé numérique chez Samsung

Des fonctionnalités avancées d'accompagnement seraient incluses gratuitement dans les nouvelles montres, mais seraient réservées aux utilisateurs payants pour les anciens modèles

En ces temps difficiles, personne n'aime payer plus que nécessaire. Lorsque les prix de des plates-formes de streaming augmentent, nous râlons, même si de nouveaux films et séries sont ajoutés régulièrement.

De même, si nous achetons une montres connectées et que nous avons pu jusqu'à présent utiliser toutes ses fonctionnalités gratuitement, difficile d'envisager devoir payer un abonnement mensuel pour les fonctionnalités futures. Demandez donc aux utilisateurs de Garmin.

La base d'utilisateurs très engagée de la marque a réagi avec virulence et indignation lorsque Garmin a lancé son offre premium, Garmin Connect+. Malgré la promesse d'informations sur l'entraînement grâce à l'IA, de nouvelles fonctionnalités LiveTrack pour les athlètes d'endurance et des moyens avancés de visualiser vos mesures d'entraînement, la nouvelle offre a été jugée insuffisante par rapport à son coût, d'autant plus que les meilleures montres Garmin sont déjà vendues à des prix élevés. La communauté s'est insurgée, mais Garmin n'a pas fléchi et a maintenu ses forfaits.

Aujourd'hui, Samsung lui emboîte le pas. Dans une interview accordée à CNet, le Dr Hon Pak, responsable de la santé numérique chez Samsung, a confirmé que la société « étudiait un modèle d'abonnement premium similaire à Fitbit Premium ou au nouveau Connect Plus de Garmin, qui nécessite un abonnement mensuel pour débloquer des fonctionnalités d'entraînement avancées ».

C'est une mauvaise nouvelle pour les propriétaires de Samsung Galaxy Watch, et même pour les propriétaires d'un smartphone Samsung ou de la Samsung Galaxy Ring.

Samsung n'a pas encore révélé si cette décision était définitive, ni combien cela coûtera : ce genre de déclarations en cours d'interview visent probablement à tester le terrain, pour voir si cela suscitera une levée de boucliers aussi forte que celle des utilisateurs de Garmin.

L'une des piste est que Samsung pourrait proposer ces fonctionnalités gratuitement avec sa nouvelle montre et les rendre disponibles aux propriétaires d'anciens modèles moyennant un supplément, mais aucune citation directe du Dr Hon Pak ou d'un autre représentant de Samsung ne mentionne cette idée.

Tout comme Garmin Connect+, si cette offre premium voit le jour, il est probable que de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui auraient été proposées gratuitement sur vos montres seront désormais payantes. Cela signifie qu'il existe un risque de « prolifération des fonctionnalités », de sorte que dans quelques années, toutes les fonctionnalités que les fans de Samsung souhaitent vraiment seront payantes, obligeant les utilisateurs à s'abonner pour ne pas passer à côté.

Pour paraphraser Dune, c'est la lame lente qui transperce le bouclier. Les niveaux premium sont un moyen pour les entreprises de tirer des revenus à long terme des utilisateurs et des abonnés, contrairement au lancement d'un produit technologique qui sera bientôt obsolète, ce qui génère un pic de revenus temporaire.

Bien sûr, personne ne dit que vous ne devriez pas payer un prix raisonnable pour les fonctionnalités que vous utilisez, et le fait que vos données soient stockées sur un serveur, prêtes à être récupérées à tout moment, coûte de l'argent aux entreprises à long terme.

Cependant, lorsqu'une entreprise d'objets connectés propose un abonnement, cet argent est récupéré tant que vous restez abonné, car il s'agit d'un revenu récurrent qui s'ajoute à l'achat initial de la montre. Je ne peux m'empêcher de penser que je paie deux fois : une fois pour avoir le privilège que la montre collecte mes données, et une fois pour que ces données me soient revendues sous forme de graphiques. Et quelle que soit la façon dont vous choisissez de payer, que ce soit en une seule fois ou de manière récurrente, je pense que vous ne devriez payer qu'une seule fois.