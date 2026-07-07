Oura Ring 5 vs Oura Ring 4 : laquelle choisir ?

C’est une histoire aussi vieille que la tech elle-même. Un nouveau produit phare arrive sur le marché, ce qui entraîne une baisse de prix du modèle qu’il remplace, avec à la clé un meilleur rapport qualité-prix potentiel pour les acheteurs avertis.

Dans ce guide, il est question de comparer l’Oura Ring 4 (lancé en 2024) et l’Oura Ring 5 (lancé en 2026). L’Oura Ring 4 est donc en baisse de prix, mais faut-il privilégier le modèle le plus récent et le plus cher ? Ou bien l’ancien modèle devient-il un meilleur investissement une fois en promotion ?

Il ne fait aucun doute que ces deux modèles figurent parmi les meilleures bagues connectées du moment, mais le choix dépend du budget et des priorités. Voici comment ils se comparent.

Oura Ring 5 vs Oura Ring 4 : Prix

The (Image credit: Oura)

Les prix varient selon les promotions, mais l’Oura Ring 5 a été lancé à partir de 429 €, certaines finitions montant jusqu’à 529 € — soit légèrement plus cher que l’Oura Ring 4 à son lancement.

Un boîtier de recharge amélioré est proposé à 109 € pour l’Oura Ring 5, auquel s’ajoute l’abonnement mensuel, facturé 69,99 € par an. L’abonnement n’est pas indispensable pour utiliser une bague Oura, mais il est nécessaire pour accéder à la majorité des fonctionnalités.

Qu’en est-il des baisses de prix de l’Oura Ring 4 ? Au moment de la rédaction, le prix d’entrée est de 265,30 € via les canaux officiels, et plusieurs offres intéressantes sont déjà disponibles. Étant donné qu’il s’agit d’un modèle plus ancien, les promotions sont plus fréquentes, aussi bien sur la boutique Oura que chez des revendeurs tiers comme Amazon.

Oura Ring 5 vs Oura Ring 4 : Caractéristiques et fonctionnalités

L'Oura Ring 4, lancé en 2024 (Image credit: Oura)

Premier point à connaître, l’Oura Ring 5 est nettement plus fin que l’Oura Ring 4. Sur les finitions les plus accessibles, il mesure 6,09 mm de large et 2,28 mm d’épaisseur, contre 7,9 mm et 2,8 mm pour son prédécesseur, soit une réduction d’environ 40 %.

Cette différence peut jouer sur le confort au quotidien. Le nouveau modèle est également plus léger, avec un poids de 2 grammes contre 3,3 grammes pour l’Oura Ring 4. Les deux modèles existent en plusieurs tailles pour s’adapter au doigt, mais l’Oura Ring 5 adopte un nouveau système de tailles qui ne correspond pas à celui de l’ancien modèle.

La nouvelle Oura Ring 5, plus fine (Image credit: Oura)

L’Oura Ring 5 est aussi plus résistant aux rayures, tandis que les deux modèles offrent le même niveau d’étanchéité, jusqu’à 100 mètres de profondeur. L’autonomie progresse également sur le nouveau modèle, avec des estimations de 5 à 8 jours pour l’Oura Ring 4 et de 6 à 9 jours pour l’Oura Ring 5.

Du côté des capteurs et du suivi de santé, les deux bagues font quasiment jeu égal. Oura indique que la cinquième génération gagne en précision grâce à une nouvelle disposition des capteurs, mais la technologie de base reste la même, tout comme l’expérience logicielle dans l’application pour le suivi des pas, de l’activité, de la fréquence cardiaque et autres données.

Oura Ring 5 vs Oura Ring 4 : Verdict

L'Oura Ring 4 reste une excellente bague connectée (Image credit: Oura)

L’Oura Ring 5 apporte clairement des améliorations. Elle est plus fine, plus légère et offre une meilleure autonomie. Oura évoque aussi une précision accrue, même si cela reste encore en cours d’évaluation.

Cela dit, les capacités de suivi, les capteurs et les fonctionnalités de l’application restent globalement identiques entre les deux modèles.

L’Oura Ring 4 conserve toutefois un avantage potentiel sur le prix. Avec le temps, les remises devraient devenir de plus en plus importantes sur cette génération — d’autant qu’elle a reçu le prix de l’appareil santé et fitness de l’année 2025. Il s’agit d’un produit très solide, et avec une bonne promotion lors de l’Amazon Prime Day, il peut offrir un meilleur rapport qualité-prix que l’Oura Ring 5.

Au final, tout dépend des priorités et du budget alloué à cette bague connectée. Ces deux modèles premium d’Oura sont conçus pour durer plusieurs années, ce qui laisse largement le temps de voir arriver une éventuelle Oura Ring 6 avant de penser à un nouvel achat.