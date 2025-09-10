Apple dévoile une nouvelle génération de montres et écouteurs connectés

Le grand événement iPhone 17 d’Apple est terminé, et les amateurs d’Apple Watch ont eu de quoi se réjouir. L’Apple Watch Ultra 3 et la Series 11 étaient bien au rendez-vous, accompagnées d’une nouvelle Apple Watch SE, ce qui constitue un renouvellement complet de la gamme. Même les nouveaux AirPods Pro 3 ont hérité de fonctions liées au fitness.

Entre les trois modèles, les nouvelles fonctionnalités et l’élément clé du prix, les passionnés de santé et de sport avaient beaucoup à suivre. Et pour ceux qui auraient manqué quelque chose, voici un récapitulatif de tout ce qu’il faut retenir.

1. Apple Watch Series 11

(Image credit: Apple)

La nouvelle Apple Watch Series 11, la plus fine jamais conçue par Apple, se révèle pourtant plus résistante que sa prédécesseure grâce à un revêtement céramique sur mesure deux fois plus solide face aux rayures. La Series 11 bénéficie enfin de la connectivité 5G sur les modèles LTE, rendue possible par une nouvelle architecture d’antenne plus efficace, qui consomme moins d’énergie en mode cellulaire.

Un nouveau cadran baptisé Flow s’appuie sur le langage de design Liquid Glass d’Apple et joue avec la lumière comme s’il s’agissait de reflets réels. Un second cadran, nommé Exactograph, propose une présentation distincte des heures, minutes et secondes dans un style inspiré de l’Ultra.

La fonction de mesure de la tension artérielle, longtemps évoquée, fait son entrée sous le nom Hypertension. En s’appuyant sur les données de l’Apple Heart and Movement Study, qui a rassemblé 100 000 participants, Apple espère identifier un million de cas de risque d’hypertension dès la première année, même si tous ne pourront pas être détectés.

Le suivi du sommeil évolue avec l’introduction du Sleep Score. Ce système, déjà présent chez la concurrence depuis longtemps, calcule une note sur 100 en tenant compte de la durée du sommeil, de la régularité du coucher et des interruptions, enrichie par l’expertise de spécialistes.

Mais la nouveauté la plus attendue reste l’autonomie portée à 24 heures, une amélioration notable par rapport aux 18 heures des générations précédentes. L’Apple Watch Series 11 est proposée en Jet Black, Rose Gold et Space Grey, avec des boîtiers en aluminium recyclé à 100 % ou en titane. De nouveaux coloris de bracelets, dont des modèles Hermès, complètent l’offre. Le prix de départ est fixé à 479 €.

2. Apple Watch Ultra 3

(Image credit: Apple)

À première vue, l’Apple Watch Ultra 3 ressemble à sa devancière, mais l’évolution est bien réelle. Elle embarque un nouvel écran OLED grand angle, plus lumineux et offrant une surface élargie sans modifier la taille du boîtier. C’est le plus grand écran jamais intégré à une Apple Watch.

L’affichage permanent profite d’un rafraîchissement plus fréquent, et un cadran inédit nommé Waypoint fait son apparition. Comme la Series 11, l’Ultra 3 prend en charge la 5G et, comme annoncé dans certaines rumeurs, la connectivité par satellite. Quelques pressions suffisent pour obtenir des informations critiques ou envoyer des messages d’urgence. Pour cela, la radio interne a été repensée afin de doubler la puissance du signal.

L’autonomie fait aussi un bond en avant avec 42 heures annoncées. Les finitions incluent le Titanium Black introduit l’an dernier, ainsi que le Natural Titanium brossé des éditions précédentes. Ce titane, issu à 100 % du recyclage, est façonné grâce à un procédé innovant d’impression 3D. De nouveaux bracelets viennent compléter l’ensemble, et l’Ultra 3 reprend les fonctions Hypertension et Sleep Score. Son prix de départ est de 899 €.

3. Apple Watch SE 3

(Image credit: Apple)

La nouvelle Apple Watch SE 3 conserve l’essentiel des avantages d’une Apple Watch, mais au tarif le plus accessible. Elle intègre la même puce S10 que les modèles plus haut de gamme, prend en charge l’écran toujours allumé et les gestes déjà connus comme le double tapotement ou le mouvement du poignet.

Cette édition apporte des fonctions de bien-être supplémentaires, dont la mesure de la température du poignet pour le suivi du cycle, l’application Vitals, la détection de l’apnée du sommeil et le Sleep Score. Elle permet même de lire des contenus multimédias.

L’autonomie reste fixée à 18 heures, comme sur la génération précédente, mais une recharge rapide compense partiellement : quinze minutes suffisent pour obtenir huit heures d’utilisation. L’Apple Watch SE 3 est disponible en Starlight et Midnight, avec un prix d’entrée de 269 €.

4. AirPods Pro 3

(Image credit: Apple)

Les AirPods Pro sont déjà les écouteurs les plus utilisés au monde pour le sport, et Apple a renforcé cet usage avec les AirPods Pro 3. Ces derniers intègrent un capteur de fréquence cardiaque miniature, qui mesure les données pendant l’effort et les analyse grâce à des algorithmes de machine learning couplés aux accéléromètres.

Les AirPods Pro 3 fonctionnent avec l’application Exercice et avec Apple Fitness+. Ils recueillent les données comme une Apple Watch, permettent de gagner des badges, de fermer les anneaux d’activité, de suivre des entraînements sur des applis comme Ladder et même d’utiliser l’AI Workout Buddy. Tout cela sans avoir besoin de porter une montre.