Mise à jour de Battlefield 6 : voici les dernières modifications apportées au jeu

Battlefield 6 est désormais disponible pour tous les joueurs, avec ses affrontements chaotiques et son gameplay basé sur les classes, sur PC comme sur consoles. Une campagne est proposée, plusieurs modes multijoueur sont à découvrir, et une nouvelle saison est prévue pour la fin du mois d’octobre.

D’après les premières sessions de jeu, Battlefield 6 améliore tous les aspects de son prédécesseur. Dans la critique anglophone de Battlefield 6, son multijoueur a été qualifié d’« électrisant », avec une mise en avant du système de classes bien pensé et des cartes variées et réussies. Pour la suite, la mise à jour majeure de la Saison 1 de Battlefield 6 devrait introduire régulièrement de nouvelles armes. De nombreux contenus sont déjà prévus pour occuper les joueurs jusqu’au début de l’année prochaine.

Voici les dernières notes de mise à jour de Battlefield 6, récapitulant les changements récents apportés au nouveau jeu de tir à la première personne. Cette page sera actualisée au fil des prochains correctifs.

Battlefield 6 : Dernières notes de mise à jour

La dernière mise à jour de Battlefield 6 est arrivée le 11 novembre 2025. Voici les principaux changements :

Correction d’un exploit permettant aux joueurs de grimper et d’atteindre des zones non prévues en se plaçant sur un drone de reconnaissance XFGM-6D frappé à la masse.

Correction d’un problème empêchant les missiles à verrouillage d’être contrés comme prévu par les contre-mesures ennemies, telles que les leurres thermiques.

Correction d’un bug empêchant l’apparition correcte des véhicules dans les modes Percée et Conquête.

Correction de plusieurs problèmes liés au mode Battle Royale affectant le déroulement des parties, les réanimations d’escouade et les transitions de fin de manche.

Correction de soucis liés à la progression, au son et à l’interface, afin d’améliorer la clarté, la fiabilité et l’immersion.

D’autres ajustements mineurs sont détaillés dans l’article complet du blog V1.1.1.5. Il est recommandé d’y jeter un œil pour découvrir les modifications secondaires accompagnant ces changements majeurs.

Battlefield 6 : Archives des notes de mise à jour

EA a annoncé la mise à jour suivante pour Battlefield 6, déployée le 28 octobre 2025 après le lancement de la Saison 1. Voici ce que contient la version 1.1.1.0 :

Amélioration des mouvements de base et des animations

Refonte de la dispersion des armes pour mieux équilibrer la précision et la maniabilité selon la distance

Amélioration notable de la visibilité et de l’éclairage

Refonte de l’environnement sonore

Mise à jour de l’interface et de l’affichage HUD

Corrections de cartes sur plusieurs modes

BATTLEFIELD 6 UPDATE 1.0.1.6 This minor Quality of Life update focuses on backend stability to help us prepare ahead of the upcoming Battlefield 6 Season 1 update. - Minor backend updates improving stability ahead of Season 1 update.October 16, 2025

La mise à jour 1.0.1.6 s’est concentrée sur la stabilité des serveurs. Peu de détails ont été communiqués à ce sujet. Le 15 octobre 2025, un correctif a néanmoins été déployé pour résoudre un bug empêchant l’enregistrement correct des dégâts causés par certaines combinaisons d’accessoires. Selon un message publié sur X, d’autres améliorations techniques sont en cours pour renforcer l’expérience communautaire et assurer des serveurs plus peuplés.

We’re in the process of deploying several backend updates aimed at improving community experiences and encouraging more player-filled servers. A more detailed update explaining these changes is targeted for tomorrow. As part of this effort, we’re implementing several backend…October 22, 2025

Le 17 octobre 2025, le compte Battlefield Comms sur X a publié une mise à jour concernant les récents changements dans le nombre de tickets pour le mode Conquête :

We've heard your feedback about the recent reduction of Conquest starting tickets and will be reverting the ticket count across all maps to their original launch value of 1,000 and 45 minute timed rounds. Please note that on larger maps such as Mirak Valley and Firestorm this…October 17, 2025

Après une réduction post-lancement du nombre de tickets, un nouveau correctif va revenir aux valeurs de départ, avec 1 000 tickets et des manches chronométrées de 45 minutes. Cela devrait allonger la durée des parties.

Les premières notes de mise à jour de Battlefield 6 ont été publiées lors du lancement du jeu le 10 octobre 2025. Voici les principaux ajustements apportés :

Mouvements affinés avec une réduction de l’élan entre glissade et saut, une hauteur de saut diminuée, et une précision réduite lors des tirs en l’air ou en glissade.

Rééquilibrage de la prise en main des armes via des ajustements généraux de recul, pour un gameplay plus cohérent.

Révisions des cartes en mode Ruée et Percée pour un meilleur équilibre entre Attaquants et Défenseurs.

Optimisation de la traversée des cartes, améliorations de l’éclairage et des performances globales.

Amélioration de l’interface avec des indications plus claires, une navigation plus fluide et un affichage plus précis.

Expansion des réglages et commandes dans plusieurs domaines.

Refonte de l’audio sur l’ensemble du jeu avec des pings plus clairs, des sons d’armes et de véhicules retravaillés, et des corrections d’effets absents ou retardés.

Optimisation du netcode pour réduire la désynchronisation, les morts instantanées et les dégâts invisibles.

Le correctif Day One détaillé ci-dessus représente une mise à jour majeure, accompagnée de nombreuses corrections de stabilité et de bugs. Le blog EA propose une analyse complète.

Cet article ne traitera que des correctifs majeurs avec des numéros de version dédiés. Des ajustements ponctuels peuvent toutefois être appliqués en ligne pour corriger rapidement des problèmes urgents rencontrés en jeu.