GTA 6 s’annonce si énorme qu’un ex-producteur de Rockstar se dit presque soulagé de ne pas travailler dessus

L’ancien producteur de Rockstar Games, John Ricchio, estime que Grand Theft Auto 6 sera « monstrueux » par son ampleur

Il affirme que le studio cherche à rendre chaque jeu plus grand que le précédent

Cependant, il ne souhaiterait pas travailler sur ce projet en raison de son ambition

L’ancien producteur de Rockstar Games, John Ricchio, estime que Grand Theft Auto 6 sera un jeu gigantesque et se dit soulagé de ne pas travailler sur un projet aussi ambitieux.

Dans une nouvelle interview podcast avec Kiwi Talkz, où le développeur évoque son passage chez Rockstar et la culture du crunch associée au poste, Ricchio a été interrogé sur l’éventuelle envie de travailler sur GTA 6, ou si le simple fait d’y penser était source de stress.

« Le fait qu’à chaque fois qu’ils font un GTA, il soit démesurément plus grand que le précédent, c’est quelque chose qui fait réfléchir », explique Ricchio. « Il est difficile d’imaginer la taille de GTA 6. Ce sera forcément monstrueux, ou à défaut bien plus détaillé. »

GTA 6 proposera une carte de Vice City beaucoup plus vaste, permettant d’explorer plusieurs régions de Leonida. De nombreuses activités et fonctionnalités en monde ouvert seront également disponibles, notamment des garages automobiles, des boutiques de vêtements, des coiffeurs, des planques, ainsi que des bateaux utilisables sur l’eau.

Le développeur suggère que si Rockstar « a conservé la même base que GTA 5, déjà nettement plus grand que GTA 4 et que RDR [Red Dead Redemption], et a continué à développer ce cadre, GTA 6 sera un jeu immense ».

« Entre RDR et GTA, la taille du monde n’a cessé de croître, ce qui est un élément majeur », précise-t-il. « Cela implique beaucoup plus de contenu à créer, davantage de contraintes techniques à gérer. De nombreux paramètres entrent en jeu lorsqu’on agrandit un monde, mais cela renforce vraiment l’impression d’être quelque part, dans un espace vaste. »

Pour cette raison, Ricchio ajoute en plaisantant qu’il est « plutôt content » de ne pas travailler sur ce jeu.

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« Cela ne signifie pas que travailler avec ces équipes ne serait pas intéressant. Les équipes de Rockstar restent très présentes à l’esprit », ajoute-t-il.

« C’est extrêmement exigeant, et c’est une période difficile dans une carrière quand autant d’efforts sont investis dans un projet. Mais arriver au bout, voir l’enthousiasme du public, c’est presque magique, c’est très gratifiant.

Certains événements publics autour de Max Payne, de RDR ou même de GTA restent marquants. L’implication portait parfois sur des éléments très spécifiques, mais voir les gens aussi enthousiastes face à ce qui a été créé, ou faire partie d’un projet, procure une sensation incroyable. Créer quelque chose, y consacrer du temps, puis voir ce travail reconnu, c’est une expérience unique. »

Ricchio poursuit en indiquant que s’il travaillait encore au studio sur GTA 6, il ne serait pas « en accord » avec les méthodes actuelles, ce qui « conduirait probablement à un départ ».

« Différentes façons de travailler et de mener à bien des projets complexes ont été explorées, et cela ne nécessite pas forcément d’épuiser les équipes », explique-t-il. « Le modèle fonctionne, les jeux rencontrent un grand succès, et GTA 6 devrait également très bien se vendre, même à un prix plus élevé. »