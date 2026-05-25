Assassin’s Creed, Far Cry, Ghost Recon… Ubisoft officialise une vague de nouveaux jeux jusqu’en 2029

Ubisoft confirme que de nouveaux jeux Assassin’s Creed, Far Cry et Ghost Recon sont en développement

L’entreprise prévoit de tous les sortir d’ici mars 2029

Ubisoft affirme que ses récentes mesures de restructuration permettront « un retour à des standards de qualité plus élevés »

Ubisoft a dévoilé son intention de sortir davantage de jeux Assassin’s Creed, ainsi que de nouveaux titres Far Cry et Ghost Recon, d’ici mars 2029.

L’information vient du dernier rapport financier de l’entreprise pour l’exercice 2025-2026 (via IGN). Ubisoft y indique « s’attendre à un pipeline de contenus nettement plus important sur les exercices 2027-2028 et 2028-2029 autour de ses grandes marques, dont Assassin’s Creed, Far Cry et Ghost Recon ».

L’exercice financier de l’entreprise s’étend du 1er avril au 31 mars. Ces nouveaux projets pourraient donc sortir d’ici le 31 mars 2029.

Pour l’instant, Assassin’s Creed Hexe fait partie des jeux déjà connus, avec une sortie attendue en 2027. Un autre titre multijoueur, Codename Invictus, est également en préparation, tout comme Assassin’s Creed Jade, un jeu mobile. Les deux sont bien en développement actif, mais aucun n’a encore de date de sortie.

Far Cry 6 reste le dernier épisode en date de la série, sorti en 2021. Du côté de Ghost Recon, aucun nouveau jeu n’est arrivé depuis Ghost Recon: Breakpoint, lancé en 2019.

En parallèle de ce plan principal, Ubisoft veut aussi s’appuyer sur l’IA pour « améliorer l’expérience des joueurs » et « renforcer la créativité et l’efficacité des équipes », avec le développement de sa première « expérience d’IA générative jouable ».

Le projet doit, selon l’entreprise, « enrichir l’expérience des joueurs, tandis que les équipes réalisent des progrès concrets et organiques sur des applications d’IA capables d’aider à gérer la complexité croissante des chaînes de développement de jeux modernes ».

Yves Guillemot, cofondateur et directeur général d’Ubisoft, a toutefois prévenu les investisseurs que l’exercice 2026-2027 de l’entreprise devrait « représenter un point bas dans notre trajectoire de free cash flow ».

Le dirigeant explique que l’entreprise prévoit de développer ses jeux-service, notamment Rainbow Six Siege, mais aussi de sortir Assassin’s Creed Black Flag Resynced, prévu pour le 9 juillet. Malgré cela, un « calendrier de sorties plus léger et les coûts de restructuration » devraient peser sur les résultats annuels d’Ubisoft.

Plus tôt cette année, Ubisoft avait annoncé un vaste plan de restructuration, accompagné de l’annulation du remake de Prince of Persia: The Sands of Time et de plusieurs autres projets, ainsi que du report de six autres jeux.

Dans son rapport, l’entreprise explique que cette décision vise à « maximiser la valeur à long terme et à recentrer sa feuille de route sur trois ans ». Son nouveau plan placerait aussi mieux sa Creative House pour « un retour à des standards de qualité plus élevés », déjà visible, selon Ubisoft, dans les sorties d’Assassin’s Creed Shadows, Anno 117: Pax Romana et l’extension d’Avatar: Frontiers of Pandora, From the Ashes.