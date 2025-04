Windows 11 va permettre de copier tout le texte d’une image en un rien de temps

Microsoft facilite encore davantage l’extraction de texte depuis des images – ou tout autre contenu affiché à l’écran – pour les utilisateurs de Windows 11.

Windows 11 propose déjà cette fonction, reposant sur la reconnaissance optique de caractères (OCR), mais jusqu’à présent, il fallait d’abord réaliser une capture avec l’Outil de capture d’écran pour pouvoir extraire le texte de l’image.

Grâce à une mise à jour en cours de déploiement (précédemment divulguée), cette étape devient inutile. Il est désormais possible de récupérer du texte sans avoir à enregistrer une capture au préalable – même si cette version reste en phase de test, donc encore sujette à des ajustements.

