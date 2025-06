Windows 11 se réinvente : le nouveau menu Démarrer fait le bonheur des propriétaires de moniteurs OLED

Microsoft apporte de grands changements au menu Démarrer de Windows 11

Les utilisateurs peuvent désormais classer leurs applications par catégories ou conserver l’affichage en grille classique

Une nouveauté à tester dès maintenant, presque en même temps que la sortie des consoles portables ROG Xbox Ally

Microsoft prépare une série de changements pour son système d’exploitation Windows 11, en vue de l’arrivée des consoles portables ROG Xbox Ally. Les testeurs de la version bêta commencent déjà à découvrir des améliorations de l’interface – et l’une d’elles pourrait bien simplifier la navigation de manière significative.

Comme l’a rapporté The Verge, Microsoft améliore le menu Démarrer de Windows 11, disponible pour les testeurs, en y ajoutant davantage d’options de personnalisation pour faciliter le défilement et la recherche d’applications. Celles-ci peuvent désormais être classées par catégories distinctes (comme visible sur l’image ci-dessous), ou bien affichées selon la grille classique.

Jusqu’à présent, toutes les applications restaient accessibles via le menu Démarrer, mais cette nouvelle version permet une recherche bien plus intuitive. Plus besoin de chercher une application à partir de sa première lettre ou d’un symbole : il suffira d’ouvrir un dossier "Jeux" ou "Navigateurs", sans devoir activer les icônes sur le bureau.

La section "Recommandé" peut aussi être désactivée. Elle affichait souvent les derniers fichiers ou dossiers ouverts, mais elle laisse désormais de la place à davantage d’applications et aux nouvelles catégories. Il est aussi précisé que le menu Démarrer sera plus grand, selon la taille de l’écran ou de l’appareil utilisé.

Ces changements s’alignent parfaitement avec l’écran de connexion repensé, qui permet désormais de saisir son code PIN à l’aide d’une manette – une étape vers la "full-screen experience" attendue sur les nouveaux appareils portables sous Windows 11. Par ailleurs, un avantage non négligeable concerne aussi les utilisateurs d’écrans OLED.

Les craintes liées au marquage OLED peuvent enfin souffler...

(Image credit: Microsoft)

Depuis des années d’utilisation de l’écran OLED Alienware AW3423DWF de Dell, aucun souci de marquage n’a été constaté – même avec des images fixes restées affichées un bon moment. Pourtant, une certaine inquiétude persiste. Les efforts de Microsoft pour améliorer le menu Démarrer apportent donc un petit soulagement bienvenu.

Le marquage reste l’un des freins majeurs pour les joueurs qui envisagent l’achat d’un écran OLED. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’un écran mini-LED est parfois recommandé à la place. Toutefois, les technologies de protection des écrans OLED continuent de progresser, et même si ce changement dans la version test de Windows répond à d’autres objectifs, il n’en reste pas moins bénéfique.

Ce type d’initiative serait également le bienvenu dans le monde du jeu vidéo. De nombreux jeux en accès anticipé ou multijoueur affichent leur numéro de version en permanence dans un coin de l’écran – un cauchemar pour les possesseurs d’OLED, car cela augmente les risques de marquage.

En tout cas, voilà une belle avancée de la part de Microsoft, qui tombe la même semaine que l’annonce d’une version améliorée de l’application Xbox. Reste à voir si cela suffira pour concurrencer réellement SteamOS en termes d’ergonomie.