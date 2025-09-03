Les lunettes connectées de Meta prêtes pour leur plus grande mise à jour logicielle

Meta Connect pourrait inclure une nouvelle plateforme logicielle pour les lunettes AR de Meta

Le programme des sessions développeurs de Meta Connect annonce également un nouveau kit destiné aux développeurs

…avec l’objectif de permettre à des tiers de créer des applications AR/IA compatibles avec les lunettes de Meta.

Meta Connect approche à grands pas, et avec lui l’attente de voir d’importantes améliorations matérielles sur les lunettes connectées développées en partenariat avec Ray-Ban et Oakley. Mais il semble aussi que la partie logicielle va bénéficier d’une mise à jour majeure.

Ces informations proviennent d’un rapport publié par UploadVR, qui met en avant plusieurs détails issus à la fois du programme de Meta Connect et de profils LinkedIn de membres du personnel de Meta.

Le programme inclut plusieurs sessions expliquant comment exploiter un « nouveau kit de développement » qui sera annoncé lors de l’événement. L’examen des profils LinkedIn des trois membres de l’équipe Meta animant ces sessions révèle qu’ils sont spécialisés dans l’intégration d’applications aux lunettes de Meta, qu’ils ont participé au développement de la précédente plateforme AR de la marque et qu’ils ont collaboré avec des partenaires externes pour créer du contenu AR et IA destiné aux dispositifs portables de Meta.

Meta's next smart glasses?! 4 things we'll see at Meta Connect 2025. - YouTube Watch On

À cela s’ajoute un rapport de CNBC indiquant que Meta a travaillé avec des développeurs tiers pour créer des applications expérimentales destinées à ses prochaines lunettes connectées avec affichage, qui seront également proposées avec un bracelet-contrôleur. Tout laisse donc penser que le logiciel des lunettes de Meta est sur le point de connaître une véritable métamorphose.

Une évolution qui permettra de prendre en charge de véritables applications pour la première fois.

Plus qu’une simple mise à jour pour les développeurs

En général, les mises à jour de kits de développement concernent surtout les développeurs, mais cette fois, l’attention doit se porter de plus près sur Meta.

La plateforme actuelle des lunettes se limite essentiellement à un assistant capable d’interagir avec d’autres applications, par exemple lancer de la musique via Spotify, plutôt qu’à exécuter directement les applications de manière interactive. Les informations récentes suggèrent que les nouvelles lunettes fonctionneraient avec une sorte de système d’exploitation, permettant une prise en charge plus native des applications, de façon bien plus proche de ce qu’offre un smartphone.

La manière dont cela sera implémenté reste à découvrir. Tout porte à croire qu’il s’agira d’une combinaison de traitement intégré aux lunettes, de traitement sur smartphone et de connexion à des serveurs externes pour accéder à un large éventail d’outils. Quelle que soit la formule retenue, il s’agirait d’une amélioration majeure de l’utilité des lunettes connectées de Meta.

(Image credit: Oakley / Meta)

Elles sont déjà très pratiques, et toute évolution ne ferait que renforcer leur efficacité.

Les applications ne prendront sans doute pas encore la forme de véritables expériences de réalité augmentée comme celles attendues avec Orion ou les lunettes AR de Snap. Mais si ces nouvelles lunettes équipées d’un affichage tête haute deviennent une véritable plateforme plutôt qu’un simple accessoire connecté, il devient plus clair pourquoi Meta envisagerait un prix de départ autour de 800 dollars (environ 700 euros).

Comme toujours avec les fuites et les spéculations, il faudra attendre les annonces officielles de Meta lors de Connect le 17 septembre pour découvrir ses projets. Mais tout indique déjà que cet événement s’annonce incontournable.