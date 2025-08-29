Le casque XR de Samsung pourrait arriver en octobre avec un tarif compétitif

Project Moohan pourrait être lancé le 29 septembre, selon une nouvelle fuite

Il s’agira du premier casque XR Android de Samsung

Son prix pourrait être inférieur à celui de l’Apple Vision Pro

Le public attend depuis longtemps Project Moohan, le premier casque XR (réalité étendue) de Samsung développé en partenariat avec Google. Annoncé en décembre dernier, l’appareil semble désormais proche d’une sortie grâce à une nouvelle fuite révélant sa date de lancement et son prix.

Selon Newsworks (relayé par GSMArena), Samsung préparerait un nouvel événement Unpacked le lundi 29 septembre pour dévoiler ce casque XR Android. Les ventes devraient ensuite débuter le 13 octobre, d’abord en Corée du Sud, pays d’origine de la marque.

Samsung avait déjà confirmé que le casque sortirait au second semestre 2025, ce qui concorde avec ces informations. Project Moohan n’est toutefois qu’un nom de code — moohan signifie « infini » en coréen — et son appellation finale reste encore inconnue.

Le rapport évoque également le prix : entre 2,5 et 4 millions de wons. Même si Samsung n’appliquera pas une conversion directe à l’international, cela correspond à un tarif de départ d’environ 1 550 euros au cours actuel.

Choisissez votre réalité

Nous avons déjà essayé le casque. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Il s’agit du tout premier casque XR de Samsung. Le terme XR englobe la réalité augmentée (éléments numériques ajoutés au monde réel), la réalité virtuelle (mondes numériques totalement immersifs) et la réalité mixte (éléments numériques interagissant avec l’environnement réel).

Autrement dit, XR = AR + VR + MR, ce qui fait de cet appareil un véritable outil polyvalent. Le Meta Quest 3 est présenté comme un casque de réalité mixte, et d’après les premiers essais réalisés sur les prototypes de Project Moohan, le fonctionnement serait similaire.

Apple évite complètement ces termes pour son Vision Pro, qu’il décrit comme un « ordinateur spatial », mais le principe reste très proche. Les tests laissent penser que Project Moohan adopte une approche plus légère et moins premium que celle de l’Apple Vision Pro.

La version finale devrait pouvoir être testée très bientôt. Elle intégrerait le processeur Snapdragon XR2+ Gen 2, associé à 16 Go de RAM, et embarquerait naturellement Gemini AI.

