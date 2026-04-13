Pénuries chez Apple : certains Mac mini et Mac Studio disparaissent déjà du catalogue

Certains modèles de Mac mini et de Mac Studio ne sont plus disponibles

La pénurie pourrait être liée à des problèmes de RAM et de stockage

Une mise à jour vers la puce M5 est également attendue prochainement pour ces Mac

Il y a quelques jours, il avait été signalé que certaines configurations du Mac mini et du Mac Studio affichaient des délais de livraison prolongés en cas de commande directe auprès d’Apple — et la situation des stocks semble désormais encore plus tendue.

Comme l’a relevé 9to5Mac, certains modèles de ces gammes sont désormais totalement en rupture de stock sur l’Apple Store américain. C’est notamment le cas du Mac mini M4 avec 32 Go de RAM et du Mac Studio M3 Ultra avec 256 Go de RAM. Les configurations les plus haut de gamme et les plus onéreuses semblent donc les plus touchées.

Une vérification des stocks chez Apple en France montre la même indisponibilité pour ces configurations — il est tout simplement impossible de les acheter pour le moment. Les modèles encore proposés à l’achat ou au retrait en Apple Store affichent, dans certains cas, des délais de livraison de plusieurs mois.

La situation paraît aller au-delà d’une simple rupture temporaire. Lorsqu’un produit Apple devient totalement indisponible à l’achat, cela signifie souvent qu’il est en cours d’abandon, comme ce fut le cas pour le Mac Pro à la fin du mois dernier.

Une mise à jour vers la M5 en approche ?

Le Mac Pro n'est déjà plus commercialisé (Image credit: Brittany Hosea-Small/ AFP/ Getty Images)

En l’absence de commentaire officiel d’Apple, seules des hypothèses peuvent être formulées. Il semble toutefois probable que la pénurie persistante de mémoire et de stockage, liée à la demande des centres de données dédiés à l’IA, ait un impact sur les lignes de production d’Apple.

Un autre élément entre en jeu : des mises à jour vers la puce M5 pour le Mac mini et le Mac Studio seraient imminentes. Apple pourrait écouler les stocks actuels afin de préparer l’arrivée de nouveaux modèles — ou plusieurs facteurs pourraient se combiner.

Des utilisateurs sur Reddit évoquent une « demande folle » pour les modèles actuels — en partie parce que certains Mac sont utilisés pour faire fonctionner des IA en local — ainsi que l’arrivée prochaine de la M5 comme principales causes de la pénurie. La crise de la RAM est moins mentionnée, Apple ayant jusqu’à présent réussi à relativement bien la gérer.

Une certitude demeure : en raison de l’approche dite de « mémoire unifiée » adoptée par Apple, où la RAM est soudée directement à la puce, il est impossible d’augmenter la mémoire après l’achat. Il convient donc d’en tenir compte avant toute commande.