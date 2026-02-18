Pénurie de Mac mini : la ruée vers l’IA met Apple sous pression

Les Mac mini et Mac Studio d’Apple connaissent d’importants retards de livraison

Cela concerne les modèles équipés d’une quantité de RAM supérieure à la configuration de base

Il s’agirait, en apparence, d’une conséquence du boom de l’IA et de la popularité des IA locales, notamment OpenClaw, qui en serait la cause, ou du moins y contribuerait

Si l’idée était de commander un Mac mini doté d’une grande quantité de RAM chez Apple, un certain délai est à prévoir – et cela s’avère encore plus vrai pour le Mac Studio.

Tom’s Hardware a repéré une publication sur X d’Alex Finn, PDG de Creator Buddy (un outil d’IA), qui observe que « Something big is happening. First Mac Minis. Now Mac Studios. Completely sold out. When I bought 2 Mac Studios a month ago, my wait was 14 days. Now the wait is 54 days. »

La théorie avancée est que de plus en plus de personnes prennent conscience du potentiel des IA exécutées en local – c’est-à-dire directement sur leur propre ordinateur, plutôt que via le cloud – et que cette dynamique s’accélère fortement sous l’effet de la popularité de l’agent d’IA OpenClaw (entre autres facteurs).

Les utilisateurs recherchent donc un ordinateur disposant d’une quantité de RAM suffisamment importante pour faire fonctionner ces IA locales. Les Mac mini et Mac Studio d’Apple, configurables avec une très grande capacité de mémoire, constituent de bons candidats pour cet usage. (Il convient toutefois de noter que la RAM entraîne un coût proportionnellement élevé.)

Un détour par l’Apple Store américain permet d’en constater les effets. Le Mac mini de base équipé de la puce M4 standard est disponible pour une expédition immédiate dans sa version 16 Go, mais pour 24 Go ou 32 Go de RAM, le délai de livraison passe à deux ou trois semaines.

Avec le Mac mini M4 Pro, l’attente est également de deux à trois semaines pour recevoir l’ordinateur, à l’exception du modèle de base – en l’occurrence la version avec le processeur d’entrée de gamme et 24 Go de RAM – qui peut être expédiée immédiatement.

Pour le Mac Studio, les délais sont encore plus longs. Le modèle doté de la puce M4 Max dans sa version supérieure affiche actuellement un délai de quatre à cinq semaines avec 64 Go de RAM. En optant pour 128 Go, l’attente s’étend à cinq ou six semaines avant réception du Mac Studio. (Avertissement : tapoter des doigts pendant de longues périodes n’est pas recommandé.)

La version M3 Ultra du Mac Studio, équipée d’une impressionnante quantité de 512 Go de RAM, affiche elle aussi un délai de livraison de cinq à six semaines chez Apple. Tous ces délais sont exacts au moment de la rédaction, mais peuvent évoluer d’ici à la lecture de ces lignes.

La mini-mania

(Image credit: Apple)

Le Mac mini, doté d’une grande quantité de RAM, constitue une excellente solution pour exécuter une IA en local, grâce à sa mémoire unifiée (partagée entre le CPU, le NPU et le GPU), particulièrement rapide et adaptée à ce type de tâches.

Cette tendance semble se refléter dans les ventes de ces ordinateurs compacts, ainsi que dans celles du Mac Studio, plus puissant. Comme le souligne Tom’s Hardware, un nombre croissant d’entreprises utilise « clusters and clusters of Mac Studios » qui sont « perfect for long-running agentic tasks and local private LLMs » (modèles de langage de grande taille, ou IA).

Même si les délais de livraison des Mac fortement dotés en RAM sont clairement importants, il serait hâtif de conclure que cela s’explique uniquement par le boom des IA locales. Néanmoins, quelque chose semble effectivement se produire dans ce domaine, et la situation pourrait se compliquer si Apple subit actuellement des tensions d’approvisionnement en matière de mémoire. (Même les ressources considérables d’Apple peuvent finir par atteindre leurs limites.)

Si cette tendance se poursuit, il n’est pas difficile d’imaginer l’évolution à venir : ces Mac pourraient devenir très onéreux (ce qui est déjà le cas dans le contexte actuel de tension sur la RAM), voire difficiles à se procurer.

En résumé, pour celles et ceux qui envisagent l’achat d’un Mac mini (ou d’un Mac Studio) avec une capacité mémoire supérieure à la configuration de base, il pourrait être judicieux de passer commande plus tôt que prévu.