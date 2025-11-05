macOS 26.1 est là : les 5 nouveautés qui font vraiment la différence

Apple a publié la mise à jour macOS Tahoe 26.1 pour les Mac

Cette version apporte de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs et des patchs de sécurité

Voici 5 des nouveautés les plus intéressantes à découvrir après l’installation

Apple vient de publier macOS 26.1, la première mise à jour majeure de macOS Tahoe depuis son lancement en septembre. Elle introduit de nombreuses nouveautés à explorer sur son Mac.

Avant toute installation de macOS 26.1, il est recommandé de sauvegarder l’appareil, au cas où un problème surviendrait. Ensuite, il suffit d’ouvrir l’app Réglages système, puis de se rendre dans Général > Mise à jour de logiciels.

Une fois que le Mac a détecté la mise à jour, il suffit de cliquer sur Mettre à jour maintenant. Le processus peut nécessiter plusieurs redémarrages, après quoi macOS 26.1 sera opérationnel.

Voici une sélection des cinq meilleures nouveautés de cette version.

1. Commutateur Liquid Glass

(Image credit: Future)

La refonte Liquid Glass d’Apple a suscité des avis partagés depuis qu’elle a remplacé l’ancienne interface visuelle de macOS. Son rendu transparent et vitré ne convient pas à tout le monde. Apple semble en avoir tenu compte dans la mise à jour macOS 26.1, qui inclut une nouvelle option permettant d’ajuster l’apparence de Liquid Glass.

Dans l’app Réglages système, l’option se trouve dans le menu Apparence de la barre latérale gauche. Un nouveau menu Liquid Glass propose deux choix : le look clair par défaut ou une variante teintée, qui, selon Apple, « augmente l’opacité du matériau dans les applications et les notifications sur l’écran de verrouillage ».

Pour celles et ceux qui n’apprécient pas le rendu original de Liquid Glass, cette nouvelle option permet d’en modifier l’apparence.

2. AutoMix d'Apple Music

(Image credit: Matthew Bolton)

Lors de sa conférence WWDC 2025 en juin, Apple avait présenté une nouvelle fonction Apple Music appelée AutoMix. Elle promettait aux abonnés une transition fluide et automatique entre les morceaux de leur bibliothèque.

Grâce à macOS 26.1, la fonction AutoMix est désormais compatible avec AirPlay. Elle ne s’arrête donc plus lorsqu’un appareil AirPlay est utilisé, ce qui permet d’en profiter avec un plus grand nombre d’enceintes et d’appareils sans fil.

3. Amélioration de la qualité audio FaceTime

(Image credit: Apple)

FaceTime avait déjà bénéficié de plusieurs améliorations lors du lancement de macOS Tahoe, telles que la traduction automatique en temps réel, la détection des appels inconnus, un nouveau design, entre autres. macOS 26.1 va encore plus loin.

D’après Apple, la mise à jour améliore la qualité audio lors d’une connexion limitée en débit ou instable. Finies les conversations saccadées : la clarté des appels pourrait nettement s’améliorer, même dans des conditions réseau difficiles.

4. Protection des comptes enfants

(Image credit: Shutterstock)

Protéger un enfant sur internet peut s’avérer complexe. Apple espère faciliter les choses avec macOS 26.1, qui modifie le fonctionnement des filtres de contenu web.

Désormais, les fonctions de sécurité dans les communications et les filtres de contenus sont activés par défaut pour les comptes enfants existants, dans la tranche d’âge de 13 à 17 ans (variable selon les pays et régions). Ces filtres limitent l’accès aux sites pour adultes.

Leur activation automatique garantit une protection constante du compte de l’enfant, sans nécessiter d’intervention manuelle. Un bon moyen d’éviter les mauvaises surprises.

5. Correctifs de sécurité

(Image credit: Sora Shimazaki / Pexels)

Au-delà des nouvelles fonctions, macOS 26.1 inclut aussi un large éventail de correctifs de sécurité – 90 au total. Parmi eux figurent des corrections pour le moteur WebKit utilisé par Safari, des ajustements dans le processus d’installation des applications Apple, des modifications dans le Finder, et bien plus encore.

C’est précisément ce qui souligne l’importance de maintenir son Mac à jour. On bénéficie ainsi des dernières nouveautés, tout en renforçant la sécurité contre les menaces récentes. Vu le nombre de failles comblées dans macOS 26.1, cette mise à jour s’impose pour améliorer la défense du système.