Le MacBook Neo déjà en rupture partielle après un lancement record

Apple rencontre des retards de livraison pour le MacBook Neo

Les commandes passées sur la boutique en ligne d’Apple ne devraient pas être expédiées avant la mi-avril

Cette forte demande serait due aux nouveaux propriétaires de Mac, ce qui en fait le lancement de Mac le plus important pour Apple

Le nouveau MacBook Neo n’a pas encore été commandé ? Il serait préférable de ne pas trop tarder, car l’ordinateur portable abordable d’Apple connaît des retards de livraison généralisés.

Depuis son lancement le 11 mars, le MacBook Neo s’est imposé comme l’un des produits Apple les plus populaires de ces dernières années. Toutefois, le géant technologique semble dépassé par la demande fulgurante qui l’accompagne. Résultat : les délais de livraison s’allongent, et il pourrait désormais être impossible de recevoir un MacBook Neo avant la mi-avril, au plus tôt.

Selon 9to5Mac, toutes les configurations du MacBook Neo sont en rupture de stock aux États-Unis et ne seront expédiées qu’entre le 6 et le 13 avril lorsqu’elles sont commandées sur la boutique en ligne d’Apple, soit un report de deux à trois semaines des dates de livraison.

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La boutique en ligne d’Apple au Royaume-Uni affiche des délais similaires, avec des expéditions prévues entre le 9 et le 16 avril pour la plupart des modèles. Selon la version choisie, l’expédition pourrait même intervenir entre le 16 et le 23 avril, notamment pour le MacBook Neo dans sa finition Blush, en 256 Go comme en 512 Go. Commander en Apple Store ne garantit pas une disponibilité plus rapide, les dates de retrait en magasin étant elles aussi repoussées.

Attendre le mois prochain pour mettre la main sur ce qui deviendra sans doute l’un des meilleurs ordinateurs portables à petit prix n’a rien d’idéal. Il y a quelques semaines, il était déjà anticipé qu’Apple en écoulerait des quantités considérables, et c’est effectivement le cas. Malgré ces retards frustrants, cela révèle un élément majeur pour Apple, principalement porté par les nouveaux utilisateurs de Mac.

Pour la première fois, le lancement d’un MacBook génère un niveau de demande habituellement réservé à la sortie d’un nouvel iPhone. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a qualifié cette période de « meilleure semaine de lancement jamais enregistrée » pour les Mac, une dynamique alimentée par les premiers acheteurs de MacBook. Cela s’explique par le positionnement tarifaire du MacBook Neo, qui offre un point d’entrée plus accessible aux utilisateurs souhaitant passer sur Mac sans pouvoir justifier jusque-là un prix plus élevé. Le Neo séduit également un large public d’utilisateurs occasionnels et d’étudiants.

Sur Reddit, les utilisateurs anticipaient eux aussi cette demande, l’un d’eux décrivant le MacBook Neo comme « un ordinateur portable vraiment soigné », suscitant de nombreuses réponses soulignant qu’il devrait rencontrer un grand succès auprès des étudiants, notamment à l’approche de la rentrée de septembre. Par ailleurs, l’ordinateur portable abordable d’Apple donne davantage de raisons de ne pas se tourner vers un iPad, dont le prix avoisine celui du MacBook Neo mais qui nécessite l’achat séparé d’un clavier et d’autres accessoires, loin d’être économiques.

Dans ce contexte, se rendre dans l’Apple Store le plus proche pourrait être la meilleure solution pour éviter d’attendre près de trois semaines la livraison. Il est également possible de se tourner vers d’autres enseignes comme Amazon, qui propose des livraisons dans la semaine. Toutefois, le MacBook Neo est actuellement en rupture de stock sur Amazon, ce qui fait de l’Apple Store l’option la plus fiable à l’heure actuelle.