Microsoft met son projet de console portable Xbox en suspens pour affronter SteamOS avec Windows 11

Microsoft mettrait en pause sa console portable Xbox native pour se concentrer sur l’optimisation de Windows 11 pour les PC de jeu portables

La console "Project Kennan", conçue en collaboration avec Asus, resterait en cours de développement

Cette décision semble directement liée au succès de SteamOS de Valve, désormais accessible sur d'autres consoles que la Steam Deck

Valve occupe récemment le devant de la scène sur le marché des PC de jeu portables, grâce à la prise en charge de SteamOS sur des appareils autres que la Steam Deck – et cela aurait poussé Microsoft à mettre en veille l’un de ses projets les plus attendus, afin de répondre à la montée en puissance du système d’exploitation basé sur Linux.

D’après une exclusivité relayée par Windows Central, Microsoft aurait temporairement mis de côté sa console portable Xbox native pour réorienter ses efforts vers l’optimisation de Windows 11 sur les PC de jeu portables conçus par des fabricants tiers – ainsi que sur "Project Kennan", une nouvelle console à l’image de l’univers Xbox, développée avec Asus.

Cette réorientation intervient peu de temps après la sortie du Lenovo Legion Go S, une console portable sous SteamOS officiellement certifiée – et les premières constatations selon lesquelles cette version sous Linux surpasse le modèle Windows 11 en matière de performances vidéoludiques auraient pu motiver Microsoft à revoir ses priorités.

À ce jour, Windows 11 ne propose aucun véritable "mode portable" ni fonctionnalité pensée pour faciliter l’usage mobile du système. Des solutions comme Armoury Crate, combinées à la Xbox Game Bar, offrent certes un accès rapide aux jeux et quelques réglages utiles comme le TDP, mais l’expérience reste loin derrière celle de SteamOS, jugée plus fluide et mieux adaptée aux besoins des joueurs nomades.

Il reste encore difficile de savoir si la console nommée en interne "Project Kennan" incarnera un successeur direct de l’Asus ROG Ally. Une chose est sûre : le succès de Valve a clairement servi d’électrochoc à Microsoft, qui semble désormais décidé à prendre le jeu portable au sérieux – et cela n’a rien d’étonnant selon beaucoup d’observateurs.

Les gamers ont raison d’exprimer leur ras-le-bol

(Image credit: Microsoft)

Ce revirement de Microsoft rappelle l’importance de faire entendre sa voix. Sans les éloges adressés à SteamOS et les critiques récentes visant Windows 11, il y a fort à parier qu’aucun changement ne serait survenu.

On peut faire le même constat face à la flambée soudaine des prix des jeux. Refuser d’accepter sans broncher le tarif de 80 euros, lancé par Nintendo, reste essentiel. Il devient urgent de faire savoir son mécontentement pour éviter que cela ne devienne la norme.

Microsoft, Sony ou Nintendo ont largement les moyens d’agir de manière plus juste et plus transparente avec leur communauté. Et ce sont souvent les contestations publiques qui déclenchent les rares évolutions concrètes.

Les abonnements payants pour accéder au multijoueur sur console, les offres PS Plus ou les services Microsoft en témoignent : laisser passer certaines dérives ne fait qu’enraciner des pratiques discutables.

Quoi qu’il en soit, il reste rassurant de voir que Valve a, d’une certaine façon, forcé Microsoft à enfin considérer sérieusement le jeu portable et l’optimisation de Windows 11. Une évolution attendue depuis bien trop longtemps.