MSI a raté le coche : le Claw A8 trop cher face à des alternatives plus abordables comme le Steam Deck

De nouvelles fiches de précommande pour la MSI Claw A8 ont fait leur apparition chez des revendeurs européens en ligne

Les tarifs indiqués suggèrent un prix juste en dessous de 976 €, soit un montant équivalent à celui de la Claw 8 AI+

Cela risque d’être difficile à justifier, comme pour sa grande sœur, la Claw 8 AI+

Les amateurs de PC portables de jeu attendaient avec impatience l’arrivée du processeur Ryzen Z2 Extreme d’AMD, censé améliorer les performances en mobilité. Bonne nouvelle, la MSI Claw A8 sera officiellement la première à embarquer cette puce puissante, mais les premières fiches en ligne révèlent un prix qui risque d’en refroidir plus d’un.

D’après VideoCardz, plusieurs revendeurs européens proposent la Claw A8 en précommande, avec des tarifs proches de ceux de la MSI Claw 8 AI+. Sur Alza.de, elle s’affiche à 976 € TTC (820 € HT).

Les premiers benchmarks montrent des performances très proches de celles de la Claw 8 AI+, qui utilise un processeur Intel Core Ultra 7 258V. Comme le montre Lines Tech sur YouTube, Shadow of the Tomb Raider tourne en moyenne à 52 images/seconde en 1080p sur la Claw 8 AI+, contre 49 images/seconde pour la Claw A8 avec les mêmes réglages graphiques.

Difficile à ce stade de savoir si ce léger écart provient d’une différence de puissance entre le Ryzen Z2 Extreme et le Core Ultra 7 258V, ou du fait que la Claw A8 embarque 24 Go de RAM (mais seulement 16 Go dans la vidéo de test) contre 32 Go sur la Claw 8 AI+.

Toujours est-il que la Claw A8 devrait être commercialisée à un tarif à peine inférieur à celui de la Claw 8 AI+ (999 €), ce qui n’est pas forcément engageant.

Si la Claw 8 AI+ est déjà difficile à vendre à 999 €, la Claw A8 ne fera pas mieux

MSI Claw 8 AI+ à gauche, et MSI Claw A8 à droite... (Image credit: Lines Tech)

Après avoir pris en main la Claw 8 AI+ (test complet à venir), difficile de nier qu’il s’agit de l’une des meilleures consoles portables de cette génération, avec des performances solides.

Mais malgré cela, son prix de 976 € reste difficile à défendre. Et si la Claw A8 propose moins de RAM et peut-être un processeur moins performant au même prix – voire à peine moins cher – son positionnement sur le marché risque d’être encore plus fragile.

À ce jour, aucune fiche n’a encore été repérée au Royaume-Uni ou aux États-Unis, mais les tarifs européens donnent déjà une bonne idée des prix à venir. Il faut également garder à l’esprit que les droits de douane sur les produits en provenance de Chine pourraient avoir un impact sur les prix, comme cela a déjà été observé avec la Claw 8 AI+, ce qui affaiblirait encore la compétitivité du modèle.

Même si la Steam Deck OLED offre des performances moindres, elle reste une très bonne console portable vendue 549 €. Elle se situe dans la même zone tarifaire que la Asus ROG Ally, proposée à 899 €, équipée de la puce Ryzen Z1 Extreme.

Si le Z2 Extreme ne marque pas une nette évolution par rapport à son prédécesseur, il sera difficile d’imaginer la Claw A8 surpasser la Claw 8 AI+ en termes de ventes – surtout si des problèmes de stock ou de disponibilité s’invitent.