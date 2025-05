Windows 11 entrave l'expérience des consoles de jeu portables – SteamOS prend l'avantage dans cette comparaison

SteamOS surpasse Windows 11 sur le Lenovo Legion Go S dans plusieurs jeux, selon de nouveaux benchmarks

Les deux modèles utilisent le même matériel, seule la différence de système d'exploitation les distingue

Ce constat illustre pourquoi de plus en plus de joueurs sur PC portable envisagent de basculer vers SteamOS

Windows 11 de Microsoft semble globalement moins adapté aux PC de jeu portables que certaines alternatives, en raison d’une expérience utilisateur peu pensée pour la mobilité. Valve, avec SteamOS, s’est imposé sur ce point. Et une nouvelle comparaison vient creuser un écart encore plus net entre les deux systèmes.

D’après les tests menés par Dave2D (sur YouTube) sur le Lenovo Legion Go S, la version sous Windows 11 affiche des performances inférieures dans plusieurs jeux face au modèle récemment lancé sous SteamOS. Ce dernier enregistre jusqu’à 25 % de gain de performances, notamment sur Cyberpunk 2077.

Les deux appareils reposent pourtant sur le même matériel, avec un processeur AMD Ryzen Z2 Go (ou Z1 Extreme selon la configuration). La seule différence réside dans le système d’exploitation. Comme le montre l’image ci-dessous, The Witcher 3 tourne à 76 fps sous SteamOS, contre seulement 66 fps sous Windows 11 sur le même Lenovo Legion Go S.

(Image credit: Dave2D)

Dans le cas de Marvel’s Spider-Man 2, la version Windows 11 conserve l’avantage, mais d’une courte tête, avec seulement un fps de plus que la version SteamOS qui affiche 63 fps. D’autres titres montrent une nette amélioration des performances sous le système de Valve, ce qui rejoint les précédents résultats observés avec Bazzite (un dérivé de SteamOS).

L’avantage de SteamOS ne surprend guère, Microsoft n’ayant pas encore proposé d’efforts notables pour améliorer l’expérience sur les consoles portables. L’accent reste manifestement mis sur les PC de bureau, souvent surchargés de logiciels inutiles pour le jeu.

Des cas existent également où SteamOS, basé sur Linux, dépasse Windows 11 sur les PC fixes. C’est notamment le cas dans les benchmarks de Final Fantasy 7 partagés par EliteBossSlayer sur YouTube. Ce constat concerne donc l’ensemble des joueurs sous Windows 11.

Windows Was The Problem All Along - YouTube Watch On

Seules quelques contraintes freinent encore une migration vers SteamOS sur PC de bureau...

Windows 11 a déjà été abandonné sur l’Asus ROG Ally au profit de Bazzite, avec à la clé une expérience bien plus agréable. De quoi envisager sérieusement de faire la même chose sur un PC fixe, même si un point reste problématique.

Discord est aujourd’hui l’outil central pour le jeu en ligne et le streaming vers les amis, mais l’expérience reste plus compliquée que souhaitée. Certaines versions alternatives comme Vesktop (disponible sur GitHub) permettent le streaming, mais les mises à jour fréquentes de Discord imposent des manipulations régulières pour que tout fonctionne.

Il faut également garder à l’esprit que l’installation de mods est moins simple que sur Windows 11, et que certains jeux protégés par des systèmes anti-triche sont incompatibles avec Linux. La solution la plus pratique reste de garder les deux systèmes d’exploitation sur des disques séparés, même si, dans l’idéal, un seul OS serait plus simple à gérer.

Au-delà de ces limites, difficile de trouver une raison de rester sur Windows 11 quand l’usage principal du PC est le jeu. Et malgré ces handicaps, le passage à SteamOS semble de plus en plus envisageable…

