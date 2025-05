MSI annonce son Claw A8, la réponse à la Nintendo Switch 2 – voici pourquoi cet appareil AMD a tout pour séduire les gamers

Le Computex 2025 bat son plein, réunissant fabricants et constructeurs venus présenter les nouveautés à venir dans l’univers du PC, fixe comme portable. Et MSI vient tout juste de donner le ton pour la suite du plus grand événement tech de l’année.

Après de nombreuses rumeurs concernant une nouvelle console portable équipée d’un processeur AMD, MSI a officialisé sa nouvelle machine : la MSI Claw A8 BZ2EM. Comme pressenti, elle embarque la toute dernière puce Ryzen Z2 Extreme d’AMD, marquant un tournant par rapport à la Claw 8 AI+ équipée jusqu’ici du processeur Intel Core Ultra 7 258V.

La surprise reste de taille malgré les fuites, et plusieurs points clés sont à souligner – du design revisité jusqu’aux performances attendues. Voici ce qu’il faut retenir de la Claw A8, nouvelle console portable de MSI.

1. Elle sera propulsée par l’APU Ryzen Z2 Extreme d’AMD

(Image credit: MSI)

Alors que le nouveau processeur portable Ryzen Z2 Extreme a été intégré à une version prototype de la Lenovo Legion Go 2 (et serait aussi présent dans la console Xbox encore non annoncée), la Claw A8 de MSI s’apprête à rejoindre la course – et pourrait même devancer ses concurrentes sur le marché.

Point notable : ce Ryzen Z2 Extreme est présenté comme le processeur portable le plus puissant jamais proposé par AMD. Il surclasse le Ryzen Z1 Extreme que l’on retrouve dans la ROG Ally d’Asus et la première Legion Go. Au programme : 8 cœurs CPU et 16 cœurs GPU, contre 12 cœurs GPU auparavant.

À ce jour, aucune console portable commercialisée n’a encore embarqué officiellement cette puce, à l’exception du prototype signé Lenovo. Avec de telles caractéristiques, elle devrait rivaliser directement avec le Core Ultra 7 258V utilisé dans la Claw 8 AI+ de MSI. Il sera donc intéressant d’observer laquelle de ces deux machines prendra le dessus.

2. Une alternative potentiellement plus abordable que la Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition

(Image credit: MSI)

Le tarif de la MSI Claw A8 n’a pas encore été communiqué, mais tout laisse à penser qu’il s’agira d’une version légèrement plus accessible que la nouvelle Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition. Elle se contente ici du Wi-Fi 6E avec Bluetooth 5.3, contrairement à l’édition AI+ qui bénéficie du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4 d’Intel – un choix logique, l’architecture étant désormais 100 % AMD.

La console pourra être équipée de jusqu’à 24 Go de mémoire LPDDR5, contre 32 Go pour la Claw 8 AI+, suggérant au passage l’existence de plusieurs configurations disponibles pour ce modèle.

Plus d’informations sur les prix devraient être communiquées pendant le Computex 2025. L’écart de tarif attendu pourrait principalement s’expliquer par la différence de performances entre le Ryzen Z2 Extreme et le Core Ultra 7 258V.

3. Un nouveau design pensé pour le confort, et une version verte inédite

(Image credit: MSI)

D’après les visuels, la Claw A8 adopte un design revu pour améliorer la prise en main. Les poignées semblent incurvées vers l’intérieur, dans un style rappelant celui de la ROG Ally d’Asus – une forme qui pourrait favoriser le confort pendant les longues sessions de jeu.

Bonne nouvelle également : l’écran FHD+ de 8 pouces (1920 x 1200) est conservé sur cette nouvelle version, ce qui reste l’équilibre idéal entre portabilité et lisibilité en jeu. Reste à voir comment le processeur Ryzen Z2 Extreme gèrera cette définition et comment il se comparera à la puce concurrente.

Côté coloris, le blanc polaire hérité de la Claw 8 AI+ Polar Tempest devrait être reconduit, et une nouvelle finition verte fait son apparition. Pour l’heure, aucune date de sortie ni information sur la disponibilité n’a été annoncée, mais de nouvelles précisions sont attendues dans le courant du Computex 2025.