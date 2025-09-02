Ces 5 produits Apple coincés dans le passé attendent toujours leur mise à jour

Cinq produits Apple n’ont pas été mis à jour depuis des années

On y trouve le Vision Pro, le Studio Display, le Mac Pro et d’autres encore

Voici ce que disent les dernières rumeurs sur l’avenir de chacun d’eux

Apple a une vaste gamme de nouveaux produits en préparation, dont beaucoup seront présentés lors du grand événement du 9 septembre, avec de nouveaux iPhone, Apple Watch et AirPods. Mais certains modèles existants semblent à l’arrêt, parfois depuis plusieurs années sans mises à jour ni réelle attention.

Quels sont ces appareils et qu’Apple compte-t-elle en faire ? Pour celles et ceux qui attendent depuis longtemps de nouveaux AirPods Max ou un Studio Display remis au goût du jour, voici un récapitulatif des rumeurs les plus récentes concernant ces modèles vieillissants (ainsi que trois autres exemples notables).

Même s’il ne s’agit encore que de spéculations – Apple étant toujours capable de créer la surprise – ces informations donnent déjà une idée utile pour savoir s’il vaut mieux patienter ou non pour ces produits qui semblent oubliés.

1. AirPods Max

(Image credit: TechRadar)

Comme l’a rappelé Mark Gurman de Bloomberg dans sa récente newsletter Power On, le casque AirPods Max n’a pas connu de mise à jour majeure depuis près de cinq ans.

Apple leur a bien ajouté un port USB-C en septembre 2024, mais ce fut quasiment la seule nouveauté notable (en plus de la prise en charge de l’audio filaire sans perte). Hormis cela, le modèle reste identique à sa version d’origine sortie en 2020.

Malheureusement, Gurman ne prévoit pas de mise à jour prochaine pour les AirPods Max. Dans sa newsletter, il explique que malgré leur popularité visible, le casque se trouve dans « une situation étrange commercialement » : trop populaire pour être abandonné, mais pas suffisamment pour justifier une évolution significative.

Pourtant, l’ajout d’une puce H2 (comme celle des AirPods Pro 2) accompagné de quelques améliorations mineures suffirait largement à relancer le modèle. En attendant, les utilisateurs devront se montrer patients ou se tourner vers d’autres casques audio haut de gamme.

Verdict : Étrangement, une mise à jour semble toujours peu probable dans un avenir proche.

2. Apple Vision Pro

(Image credit: Future)

Le casque Vision Pro est arrivé en 2023 avec un immense battage médiatique, mais il n’a jamais vraiment tenu ses promesses.

Un manque d’applications convaincantes, un poids jugé inconfortable et un prix astronomique ont freiné les ventes et refroidi les potentiels acheteurs. Comme l’a souligné récemment Mark Gurman dans Power On, le Vision Pro risque de devenir « une décennie et des milliards de dollars gaspillés pour Apple ».

Des rumeurs évoquent une version mise à jour avec une nouvelle puce, suivie d’un modèle plus léger et moins cher. Mais aucune date de sortie n’est avancée pour l’instant, ce qui rend improbable une évolution imminente. Le concept de « spatial computing » d’Apple semble donc encore loin d’être abouti.

Verdict : Apple travaille sur les successeurs du Vision Pro, mais ne les attendez pas avant 2026 au plus tôt.

3. iMac Pro

(Image credit: Future)

L’iMac Pro, lancé en 2017, a été officiellement abandonné seulement quatre ans plus tard, en 2021. Pourtant, depuis quasiment le jour de son arrêt, des rumeurs évoquent son possible retour.

Jusqu’ici, ces spéculations n’ont jamais abouti. Les dernières remontent à l’analyste Ming-Chi Kuo, peu avant la sortie du Mac Studio en 2022.

Depuis, le sujet s’est calmé, Mark Gurman ayant écrit en 2023 dans sa newsletter que l’iMac Pro « avait disparu puis réapparu à plusieurs reprises sur la feuille de route d’Apple ».

Malgré cela, certains bruits continuent de suggérer qu’Apple travaillerait sur un iMac doté d’un écran plus grand de 27, 30 voire 32 pouces. Mais comme la marque pousse aujourd’hui davantage l’association Mac mini ou Mac Studio avec un grand écran externe, un nouvel iMac Pro semble peu probable à court terme.

Verdict : pour l'instant, il semble que l'iMac Pro restera dans le cimetière d'Apple.

4. Mac Pro

(Image credit: Future)

Le Mac Pro est sans doute l’ordinateur le plus cher d’Apple, mais malgré ce statut, il n’est pas particulièrement attractif actuellement.

La raison : sa puce M2 Ultra est dépassée par plusieurs autres puces plus récentes de la marque, et il est passé à côté des M4 Max et M3 Ultra.

D’après certaines sources, Apple préparerait un Mac Pro équipé de la puce M4 Ultra, et cela ne saurait trop tarder. À ce niveau de prix – plus de 8 000 euros – proposer un matériel déjà obsolète paraît difficilement acceptable. Heureusement, tout indique que la prochaine version corrigera ce problème.

Verdict : une version M4 Ultra du Mac Pro semble de plus en plus probable pour la fin de l'année 2025.

5. Studio Display

(Image credit: Future)

Le Studio Display a été conçu pour offrir un écran dédié aux créatifs ne souhaitant pas investir dans le Pro Display XDR à 5 499 €. Et pendant un temps, il a rempli parfaitement ce rôle.

Mais depuis mars 2022, aucune mise à jour n’a été apportée, ce qui commence à peser lourd dans un secteur où l’évolution est rapide. Résultat : il paraît aujourd’hui en retrait face à une concurrence de plus en plus riche en alternatives.

Heureusement, selon les informations relayées par MacRumors, Apple travaillerait sur un Studio Display 2 équipé d’un rétroéclairage mini-LED. Celui-ci permettrait d’obtenir des noirs plus profonds, un contraste accru et une luminosité renforcée grâce à un grand nombre de zones de gradation locale.

Seule ombre au tableau, ce nouvel écran ne devrait pas arriver avant début 2026.