La crise de l’IA : Apple annonce qu'il n’y aura pas de mises à jour de Siri lors du WWDC 2025

Un nouveau rapport affirme qu’aucune amélioration de Siri par l’IA ne sera annoncée lors de la WWDC 2025

Une source évoque une stratégie "en crise", tandis que Bloomberg a consulté des documents internes montrant qu’Apple "a plusieurs années de retard sur la concurrence"

En interne, Apple développe LLM Siri, un assistant vocal dopé à l’intelligence artificielle destiné à combler ce retard

Les espoirs de voir Siri dopé à l’IA lors de la WWDC de juin pourraient bien être déçus. D’après un nouveau rapport, aucune évolution notable de l’assistant vocal d’Apple ne serait présentée lors de la conférence.

Selon Mark Gurman pour Bloomberg, la nouvelle version de Siri, initialement attendue début 2025, aurait été reportée sans nouvelle date. Elle ne figurerait donc pas au programme de la keynote de la WWDC.

Apple devrait plutôt mettre l’accent sur d’autres fonctionnalités estampillées Apple Intelligence, notamment une rumeur autour d’un outil "Battery Intelligence", censé optimiser l’autonomie des appareils grâce à l’IA.

D’après Bloomberg, un haut responsable de l’équipe IA aurait qualifié la situation de "crise", tandis qu’un autre aurait confié que la stratégie IA du groupe "prenait l’eau depuis longtemps". Des documents internes évoqués par le média indiquent qu’Apple "reste en retard de plusieurs années sur ses concurrents", malgré des changements récents dans l’organisation et dans l’approche liée à Siri.

Même si aucune annonce sur Siri ne semble prévue, le rapport de Gurman lève le voile sur une nouvelle stratégie IA en profondeur et sur un outil en développement qui pourrait marquer un tournant dans les ambitions d’Apple.

Un nouveau modèle d'IA en vue ?

Toujours selon Bloomberg, "des employés affirment qu’Apple développe désormais à Zurich une nouvelle architecture logicielle pour remplacer l’actuel modèle hybride jugé problématique – un système dit monolithique, entièrement fondé sur un moteur LLM, qui rendrait Siri plus crédible dans les échanges et plus efficace pour synthétiser des informations".

Ce projet, baptisé LLM Siri, représenterait une avancée majeure de l’assistant vocal, à la fois par rapport aux modèles actuels intégrés aux iPhone, et même par rapport aux promesses initiales formulées lors de la WWDC 2024.

Il est précisé qu’Apple entraînerait ce LLM à l’aide de données synthétiques, afin d’éviter d’intégrer des informations réelles d’utilisateurs dans les modèles d’apprentissage.

Pour la WWDC 2025, les attentes se portent donc sur des nouveautés estampillées Apple Intelligence. Cependant, "des sources affirment que malgré ses ambitions autour de LLM Siri, Apple envisagerait de dissocier la marque Apple Intelligence de Siri dans sa stratégie marketing".

Certaines voix restent optimistes quant à la capacité d’Apple à corriger le tir. Si cela implique de patienter davantage avant de pouvoir exploiter pleinement l’intelligence artificielle via Siri, nombreux sont ceux qui préfèrent attendre. À condition qu’Apple ne déçoive pas.