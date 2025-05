Apple pourrait ouvrir ses portes à d'autres assistants vocaux, mais en attendant, Gemini et ChatGPT sont déjà accessibles.

Apple travaille actuellement à rendre d’autres assistants vocaux compatibles avec iOS, selon un nouveau rapport

Cette évolution serait imposée par la réglementation européenne à venir

Il est déjà possible d’activer ChatGPT ou Gemini à l’aide du bouton Action de l’iPhone

According to a new report from Mark Gurman at Bloomberg, A

D’après les informations de Mark Gurman publiées par Bloomberg, Apple prépare l’intégration d’assistants vocaux alternatifs sur iPhone, comme ChatGPT ou Gemini, en remplacement de Siri. Ce serait une première.

Cette décision vise à se conformer aux futures règles européennes. Le journaliste cite une « personne au fait du dossier », et sa réputation en matière de prévisions sur les projets d’Apple reste solide.

Parallèlement, Apple continue d’améliorer Siri via son initiative « Apple Intelligence » : l’objectif est de rendre l’assistant plus naturel dans ses échanges. Des bureaux ont même été ouverts à Zurich pour concevoir une future version de Siri alimentée par un grand modèle de langage.

Il ne s’agirait donc pas d’un abandon de Siri, mais d’une ouverture contrainte à d’autres assistants vocaux, si Apple souhaite continuer à vendre ses iPhones dans l’Union européenne.

Utiliser l'IA sur votre iPhone

Il est probable que cette nouvelle possibilité d’utiliser un assistant vocal tiers soit réservée aux iPhones vendus en Europe. Quoi qu’il en soit, cela ouvrirait l’accès à Google Assistant, ChatGPT ou Gemini pour celles et ceux qui préfèrent une alternative à Siri.

Actuellement, Siri peut déjà transférer certaines requêtes complexes vers ChatGPT, mais l’expérience reste lourde et loin d’être fluide. Rien à voir avec ce que proposerait un assistant vocal par défaut géré directement par ChatGPT.

En attendant, il reste possible d’utiliser ChatGPT ou Gemini via leurs applications. Et pour aller plus loin, une astuce simple permet d’activer le mode vocal de ces IA à l’aide du bouton Action de l’iPhone.

Même si ces assistants ne peuvent pas encore interagir avec les réglages du téléphone comme Siri, cette solution donne un bon aperçu de ce que pourrait être une vraie intégration, tout en permettant un accès rapide aux IA pour poser une question et obtenir une réponse immédiate.

Activation de ChatGPT et Gemini

Voici comment tester cette astuce dès maintenant :

Rendez-vous dans Réglages > Bouton Action, puis sélectionnez « Raccourci ». Ensuite, faites défiler la liste des apps disponibles et choisissez ChatGPT ou Gemini. Deux options s’affichent alors : « Démarrer une conversation vocale » ou « Parler en direct avec Gemini ».

(Il est important de ne pas passer par l’option « Ouvrir l’app… » car elle ne permet pas d’activer les modes vocaux.)

Désormais, une simple pression longue sur le bouton Action lancera instantanément une conversation vocale avec l’assistant IA choisi.

Enfin, pour désactiver complètement Siri ou limiter ses activations accidentelles, il suffit de se rendre dans Réglages > Apple Intelligence et Siri > Parler ou taper à Siri, puis de désactiver l’option « Dis Siri » et ajuster les préférences d’activation.