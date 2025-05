Apple envisage d’évincer Google Search de Safari

Apple envisagerait de faire des outils d’IA l’option de recherche par défaut dans Safari

Google est actuellement le moteur de recherche par défaut dans le cadre d’un accord à 20 milliards de dollars par an

Apple estime que l’IA pourrait être plus attrayante pour les utilisateurs en matière de recherche

Apple envisage sérieusement de remplacer Google par des outils d’intelligence artificielle comme moteur de recherche par défaut dans Safari. D’après Bloomberg, le responsable des services d’Apple, Eddy Cue, a révélé cette semaine, lors de son témoignage au procès antitrust intenté par le ministère américain de la Justice contre Google, qu’Apple « examine activement » la possibilité d’intégrer un moteur de recherche propulsé par l’IA.

Google verse actuellement environ 20 milliards de dollars par an à Apple pour conserver sa place de moteur de recherche par défaut sur tous les appareils de la marque. Cet accord, aujourd’hui dans le viseur des autorités, a permis de découvrir qu’Apple cherchait des alternatives.

Eddy Cue a mentionné plusieurs acteurs majeurs du secteur des chatbots IA comme partenaires potentiels, parmi lesquels OpenAI, Perplexity, Anthropic et xAI. Il a aussi indiqué que les recherches via Safari avaient reculé le mois dernier, une première depuis bien longtemps, selon lui parce que de plus en plus d’utilisateurs privilégient désormais les outils d’IA. Au lieu de taper « comment fonctionne le Wi-Fi ? » dans une barre de recherche, certains demandent à ChatGPT d’expliquer le concept à un enfant de cinq ans.

Le message envoyé par Eddy Cue ne laissait guère de doute : selon Apple, la recherche classique pourrait appartenir au passé. « Il ne peut y avoir de véritable concurrence que lorsqu’il y a des ruptures technologiques », a-t-il affirmé. « L’IA en est une, et elle crée des opportunités pour de nouveaux entrants. »

Recherche IA chez Apple

Apple a déjà commencé à explorer ce terrain : Siri est désormais lié à ChatGPT, et une intégration avec Gemini de Google serait également en préparation. Eddy Cue a précisé qu’Apple envisageait d’ajouter plusieurs moteurs de recherche IA directement dans Safari, sans qu’aucune décision n’ait encore été prise quant au choix d’un nouveau moteur par défaut.

Les outils de recherche basés sur l’IA présentent des avantages indéniables, mais aussi des failles notables : réponses incomplètes, approximatives, voire totalement erronées. Le débat reste ouvert sur la pertinence de ces outils, mais Apple semble considérer que le jeu en vaut la chandelle. Si les utilisateurs sont prêts à délaisser Google pour des outils IA plus intuitifs – malgré leurs défauts –, il est logique qu’une entreprise suive cette évolution.

Et il y a une raison pour laquelle Google accepte de débourser autant pour figurer en tête sur les appareils Apple : cette base d’utilisateurs est cruciale pour sa domination sur le marché de la recherche. La simple évocation d’un possible changement a suffi à faire chuter l’action de Google de près de 9 % après le témoignage de Cue. Les titres Apple, eux, n’ont reculé que modestement.

Il se peut cependant qu’Apple préfère rester partenaire de Google et choisisse finalement Gemini comme moteur par défaut, dans le cadre d’un accord similaire. Certes, l’IA ne sait pas encore rédiger un mémoire universitaire ou aider efficacement à naviguer sur un site administratif, mais elle transforme déjà en profondeur notre façon d’interagir avec l’information. Et cela pourrait bien redéfinir les outils que l’on utilise au quotidien, comme le web mobile l’avait fait il y a une quinzaine d’années.

