La prochaine caméra Alpha de Sony pourrait être lancée bientôt – et elle pourrait comporter une fonctionnalité EVF inédite

Une rumeur affirme que l’annonce du 28 mai serait "confirmée"

Le nouveau lancement concernerait un appareil photo hybride à monture E, possiblement avec un viseur électronique inclinable

Deux modèles d’appareils photo ont été récemment enregistrés par Sony en Chine

Sony s’apprête-t-il à annoncer un nouvel appareil photo ? Ou même deux ? Les indices le laissent penser, même si les détails restent extrêmement rares.

Sony Alpha Rumors a mis à jour aujourd’hui une brève information en ajoutant une « confirmation » : la marque dévoilerait un nouvel appareil photo hybride à monture E le 28 mai 2025. Concernant l’appareil en question, le site se montre prudent mais précise qu’il ne s’agira pas du successeur du Sony A7 IV.

Depuis longtemps, l’arrivée d’un nouveau modèle Sony A7 est pressentie. Le fait que le prix actuel du Sony A7 IV, sorti en 2021, ait récemment chuté à des niveaux historiquement bas suggère clairement qu’un nouveau modèle est dans les cartons. Un nouveau boîtier plein format d’entrée de gamme signé Sony reste donc attendu cette année, même si ce ne sera peut-être pas pour le 28 mai.

Le Sony A7 IV est prêt à être remplacé, mais un autre appareil photo pourrait être annoncé en premier le 28 mai. (Image credit: Future)

Un viseur à bascule ?

Si l’article reste avare en détails, Sony Alpha Rumors mentionne tout de même que le nouvel appareil pourrait être doté d’un « viseur électronique inclinable » repensé. Ce type de viseur est assez rare sur les appareils hybrides, mais il a déjà été proposé auparavant, notamment sur le Panasonic Lumix GX9 lancé en 2018.

Le GX9, au design compact de type télémétrique, offre la possibilité d’incliner le viseur vers le haut pour un meilleur confort d’utilisation. Il est donc possible que le modèle évoqué chez Sony adopte un boîtier compact similaire. La marque a d’ailleurs commercialisé de nombreux appareils APS-C à monture E avec un design proche, comme les A6500 et A6100. Le modèle supposé du 28 mai pourrait-il s’inscrire dans cette lignée ?

Aurons-nous un nouvel appareil photo APS-C Sony avec viseur électronique inclinable ? (Image credit: Future)

Mais les actualités Sony ne s’arrêtent pas là. Une seconde information publiée par Sony Alpha Rumors révèle que la marque a récemment enregistré deux nouveaux appareils en Chine : le premier le 21 avril, le second le 9 mai. Les deux modèles seront dotés d’une connexion Wi-Fi bi-bande, le premier étant fabriqué en Chine et le second au Japon.

Si l’annonce du 28 mai se confirme, il est probable que l’un de ces appareils soit présenté ce jour-là. Le second pourrait également être dévoilé au même moment ou bien être réservé à l’automne, une autre période prisée pour les lancements d’appareils photo.

Il faudra attendre de nouvelles informations concrètes ou d’autres rumeurs pour en savoir plus. En attendant, il est possible de partager en commentaire ce que chacun espère voir apparaître lors des annonces de Sony.