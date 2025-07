Hasselblad appartient à DJI

Les optiques estampillées Hasselblad sont intégrées dans plusieurs drones DJI, et les technologies DJI équipent certaines caméras Hasselblad

La prochaine caméra moyen format de Hasselblad devrait bénéficier d’un gain de performances

Direction Göteborg, en Suède, où le fabricant d’appareils photo Hasselblad et le constructeur chinois Oppo ont annoncé cette semaine le renouvellement de leur partenariat. Les deux marques ont affirmé vouloir, grâce à cette collaboration prolongée, « repousser encore plus loin les limites de la photographie mobile ».

Le smartphone haut de gamme actuel d’Oppo, le Find X8 Ultra, séduit avec ses optiques Hasselblad et son mode de prise de vue X-Pan, qui imite le rendu d’un célèbre format argentique de la marque suédoise.

Il s’agit d’une évolution du X8 Pro sorti en 2024, déjà salué comme « le meilleur système photo jamais vu sur un smartphone ». Un test approfondi du modèle Ultra est attendu prochainement.

Oppo n’est d’ailleurs pas le seul acteur chinois avec lequel Hasselblad a noué des liens étroits. La marque suédoise fournit également les optiques de plusieurs drones DJI – une entreprise qui, rappelons-le, a racheté Hasselblad il y a plusieurs années.

Lors de l’événement presse, Bronius Rudnickas, directeur marketing global de Hasselblad, a partagé quelques éléments sur les bénéfices de cette acquisition.

Parmi eux, la présence d’un SSD interne de 1 To dans les récents modèles moyen format comme le X2D 100C, un composant conçu par DJI. Un atout notable, surtout que ces caméras offrent aussi la possibilité d’ajouter une carte mémoire, évitant ainsi toute dépendance au stockage interne.

Autre avantage : DJI, bien plus imposant sur le marché mondial, dispose d’un accès facilité à des composants essentiels comme les capteurs. Comme la majorité des appareils récents, les caméras Hasselblad intègrent des capteurs fabriqués par Sony.

La question d’un autofocus amélioré sur les futurs modèles a également été évoquée. Une piste confirmée par Bronius, qui promet un système « meilleur… et plus intelligent ».

Une évolution attendue. Le principal point faible du X2D reste en effet son autofocus perfectible, malgré des clichés 100 MP aux couleurs naturelles saisissantes – un rendu qui surpasse largement ce que permet un boîtier plein format traditionnel. La mise au point devient vite un défi, notamment pour les portraits à faible profondeur de champ.

La prochaine caméra Hasselblad suscite donc de fortes attentes. Et si les dernières fuites se confirment, elle pourrait arriver plus tôt que prévu.

(Image credit: Tim Coleman / TechRadar)

Le successeur du X2D pourrait arriver très prochainement, avec de nouvelles technologies DJI à bord

Le site spécialisé Mirrorless Rumors a récemment dévoilé des documents réglementaires américains ainsi que des images de ce qui semble être le X2D II, accompagnés d’une première fiche technique.

Cette fiche mentionne un capteur de 100 MP (dimensions 44 x 33 mm – bien plus grand que le plein format, et identique à celui utilisé par les boîtiers GFX de Fujifilm comme le GFX100 II), une stabilisation de 8 IL, et un SSD interne de 1 To. Autant de caractéristiques déjà présentes dans le X2D 100C actuel, considéré comme l’un des meilleurs hybrides en matière de qualité d’image.

Qu’est-ce qui changerait alors ? Selon Mirrorless Rumors, la prochaine nouveauté pourrait venir d’un système autofocus LiDAR, développé par DJI. En théorie, cela permettrait d’améliorer la rapidité de suivi du sujet, même s’il faudra attendre les premiers tests pour en avoir le cœur net.

Peut-on espérer un autofocus rivalisant avec ceux de Sony ou Canon ? Peu probable. En revanche, un autofocus plus réactif et plus intelligent semble à portée. Un suivi fiable de l’œil humain, par exemple, figure en bonne place parmi les fonctionnalités espérées pour les futurs modèles.

D’après certaines rumeurs, cette nouvelle caméra Hasselblad pourrait être dévoilée dès le mois d’août. Un lancement qui, s’il se confirme, promettrait une qualité d’image toujours aussi exceptionnelle, mais enfin épaulée par un autofocus à la hauteur.