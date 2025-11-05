Canon prépare une bombe : la révélation est imminente

Canon tease son prochain appareil photo, dont l’annonce est prévue le 6 novembre

L’objectif visible confirme qu’il s’agit d’un modèle plein format

Les précédentes rumeurs évoquent un EOS R6 Mark III

Canon vient tout juste de teaser son prochain appareil photo sur sa page Facebook et d’autres réseaux sociaux, en confirmant un lancement pour le 6 novembre à 7h (heure de Paris).

Dans cette courte vidéo, l’appareil est fixé sur un trépied au moment de l’heure bleue, dans un paysage de montagne. Il reste majoritairement dans l’ombre, mais certains détails permettent déjà quelques déductions.

L’objectif monté est un zoom Canon RF 24-105mm F4L IS USM, une optique conçue pour les capteurs plein format.

Quant à la silhouette de l’appareil, elle semble identique à celle des EOS R6 II ou EOS R5 II. Or, l’EOS R5 II ayant été lancé récemment – il a même reçu le prix du Meilleur appareil photo de l’année 2024 – cela laisse penser qu’il pourrait s’agir du successeur de l’EOS R6 II, potentiellement nommé Canon EOS R6 III, voire d’un tout nouveau modèle.

Les dernières rumeurs autour de Canon vont dans ce sens : l’EOS R6 III pourrait bien être le prochain modèle dévoilé, et il s’agirait alors du lancement majeur de l’année pour la marque.

Ce que disent les rumeurs

L'EOS R6 II a presque trois ans, il est donc grand temps de le mettre à niveau. (Image credit: Future)

On ne sait pas encore avec certitude quel sera le prochain appareil de Canon, mais si c’est bien un EOS R6 III, à quoi faut-il s’attendre ?

D’après les dernières rumeurs, l’EOS R6 III viendrait concurrencer le Nikon Z6 III ainsi que l’actuel Sony A7 IV, un peu vieillissant (et que Sony envisagerait de remplacer prochainement par un hypothétique A7 V). Ce nouveau Canon pourrait embarquer le même capteur de 34,2 MP (produisant des images fixes de 32 MP) que l’EOS C50 fraîchement annoncé.

Un bond de 24 MP à 32 MP constituerait une belle évolution, d’autant plus si l’EOS R6 III permet de filmer en 7K plein capteur comme l’EOS C50, ce qu’indiquent certaines fuites relayées par Canon Rumors. Le capteur serait logiquement stabilisé, puisqu’on reste sur la série EOS R6, contrairement à l’EOS C50 qui vise le segment cinéma.

Trois ans après la sortie du R6 II, des améliorations significatives sont attendues en termes de performances, notamment en autofocus et en rafale. Les rumeurs annoncent le système Dual Pixel CMOS AF II avec détection des sujets améliorée, une rafale à 40 images par seconde (avec obturateur électronique), et une fonction de pré-déclenchement.

Avec un tel ensemble de nouveautés, l’EOS R6 III pourrait bien s’imposer comme l’un des boîtiers plein format les plus populaires du moment. Il pourrait même bousculer le classement des meilleurs appareils, surtout si le tarif pressenti de 2 899 € se confirme.

Tout laisse penser que Canon prévoit de clôturer l’année en beauté avec cette nouveauté. Alors, quel modèle peut-on espérer ? Et si c’était bien l’EOS R6 III, quelles améliorations seraient les plus attendues ?