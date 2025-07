Huawei dévoile un smartphone avec des caractéristiques photo époustouflantes – une première mondiale

Il y a en ce moment une vague impressionnante de smartphones photo venus de Chine, parmi lesquels le Xiaomi 15 Ultra avec son capteur d’un pouce et ses optiques Leica, ou encore le Vivo X200 Ultra et son objectif complémentaire innovant. Mais la dernière proposition de Huawei pourrait bien surpasser tous les autres.

Présenté le 11 juin, le Pura 80 Ultra semble au premier abord doté d’un module photo triple de forme triangulaire, mais un examen plus attentif révèle que l’un de ces objectifs abrite en réalité deux téléobjectifs périscopiques partageant le même capteur de 1/1,28 pouce.

L’un de ces objectifs offre un zoom 3,7x, tandis que l’autre propose un impressionnant zoom 9,4x. Ce système compact, qui repose sur un prisme mobile permettant de changer la focale, reste très rare – bien qu’un concept similaire ait été vu sur le Sony Xperia 1 III en 2021. À en juger par les caractéristiques du Pura 80 Ultra, il s’agit d’un dispositif tout à fait crédible.

Les téléobjectifs commutables offrent une plage focale particulièrement polyvalente : le zoom 3,7x correspond à une focale fixe de 83 mm f/2.4 idéale pour les portraits, tandis que le zoom 9,4x équivaut à un 212 mm f/3.6. Le tout repose sur un capteur plus grand que la majorité de ceux utilisés pour ce type de lentilles, ce qui devrait garantir une qualité d’image élevée.

Un seul point semble mériter attention : il est possible qu’un binning de pixels ou un recadrage du capteur entre en jeu avec le zoom 9,4x, qui génère des photos de 12,5 MP, contre 50 MP pour le zoom 3,7x. Quoi qu’il en soit, les clichés pris avec les deux téléobjectifs laissent une impression de très haute qualité.

(Image credit: Huawei)

Serait-ce le meilleur photophone au monde ?

Les téléobjectifs s’annoncent très utiles pour un usage photo, mais l’appareil principal mérite autant d’attention. Il s’agit d’un objectif 23 mm avec ouverture variable f/1.6-4, associé à un capteur encore plus grand d’un pouce, capable de capturer des photos de 50 MP.

Selon Huawei, cette caméra principale serait capable d’enregistrer une plage dynamique de 16 stops, ce qui constituerait un record pour un smartphone.

Plus la plage dynamique est étendue, plus les détails sont visibles dans les hautes lumières comme dans les ombres, ce qui donne des images plus naturelles à l’œil.

Le module photo est complété par un ultra grand-angle de 13 mm offrant des photos de 40 MP, bien que Huawei ne précise pas la taille du capteur utilisé ici. Il est peu probable qu’il rivalise avec l’objectif principal en termes de qualité.

Contrairement au Xiaomi 15 Ultra, déjà testé depuis plusieurs mois et considéré comme une véritable alternative aux compacts haut de gamme, le Pura 80 Ultra n’a pas encore été testé directement, ce qui empêche de le classer formellement parmi les meilleurs photophones.

(Image credit: Tilta)

Les spécifications de l’appareil attirent clairement l’attention, tout comme l’édition spéciale “photographie” signée Tilta (voir plus haut). Les poignées additionnelles qui reproduisent l’expérience d’un appareil photo deviennent de plus en plus populaires – Xiaomi et Vivo proposent leurs propres versions. Celle de Tilta, cependant, pousse le concept à l’extrême.

Elle comprend une poignée large, une coque, une alimentation supplémentaire, un éclairage continu, ainsi qu’une poignée en bois additionnelle. Mais cette coque ne se limite pas à un simple accessoire : elle offre une alimentation supplémentaire, assure un refroidissement de l’appareil et permet même d’utiliser le focus assisté, un vrai atout pour les vidéastes. Le kit rend également possible l’ajout de filtres (ND, par exemple), et est livré avec un trépied en fibre de carbone.

Comme pour les lancements précédents de Huawei, le Pura 80 Ultra est actuellement réservé au marché chinois. Son prix est fixé à 9 999 yuans, soit environ 1 185 euros. Une sortie à l’international est évoquée, mais sans perspective pour les États-Unis.