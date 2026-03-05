DJI prépare un nouveau drone mystérieux… pendant que l’Osmo Pocket 4 Pro fuite déjà

Le DJI Avata 360, dont la rumeur circule, est probablement basé sur le DJI Avata 2, ci-dessus, auquel s'ajoutent des capacités d'imagerie à 360 degrés.

DJI annonce officiellement le lancement prochain d’un nouveau drone

D’après la vidéo teaser, il s’agirait très probablement du DJI Avata 360

Une version Pro du DJI Osmo Pocket 4 a également fuité

DJI a confirmé qu’un nouveau drone serait lancé très prochainement et, à en juger par la vidéo incluse dans le teaser, il ressemble fortement au DJI Avata 360 évoqué par les rumeurs — tandis que les fuites concernant la prochaine caméra de vlog de DJI prennent un nouveau tournant.

Le teaser du drone provient directement du compte @DJIGlobal sur X, ce qui laisse espérer un lancement mondial pour ce futur modèle. Malgré l’interdiction récente des nouveaux produits DJI aux États-Unis, il est possible que la marque ait obtenu les autorisations réglementaires nécessaires avant l’entrée en vigueur de cette interdiction en décembre.

Au vu des plans visibles dans la vidéo teaser — notamment un classique effet « tiny planet » — il est presque certain qu’il s’agit d’un drone capable de filmer à 360 degrés, très probablement le DJI Avata 360 évoqué par les rumeurs, même si son nom n’est pas mentionné.

Ce drone 360 degrés a fait l’objet de nombreuses fuites ces dernières semaines et serait également proposé avec un mode à objectif unique, ce qui pourrait lui permettre de se démarquer de son principal rival, l’Antigravity A1.

Il y a seulement quelques jours, Notebookcheck a publié des images de prise en main du DJI Avata 360 apparues en ligne, ce qui laisse penser que son lancement est désormais imminent. DJI n’a communiqué ni date ni heure, mais une annonce officielle pourrait intervenir à tout moment.

Le Pocket passe en version Pro

Parallèlement, de nouvelles fuites concernent la caméra de vlog DJI Osmo Pocket. Le leaker expérimenté Igor Bogdanov a partagé de nouveaux clichés censés montrer l’appareil, offrant un premier aperçu potentiel d’un modèle Pro.

La plupart des précédentes fuites montraient un appareil très proche du DJI Osmo Pocket 3 actuel en termes de design, avec toutefois quelques boutons supplémentaires sur la console. Cette nouvelle fuite Pro révèle en revanche l’ajout d’un module caméra supplémentaire sur le dessus, accompagné d’un capot de protection.

👉The best Osmo Pocket 4 Pro photo you haven't seen yet...🫣Yes, @DJIGlobal ? I wish we could meet with @insta360 Luna sooner.)#osmopocket4pro pic.twitter.com/hfurh6dWI6March 3, 2026

Alors que des rumeurs antérieures évoquaient déjà une configuration à double caméra, les fuites les plus récentes ne mentionnaient qu’un modèle standard. Il semblerait donc que cette nouvelle génération de la caméra de vlog compacte de DJI soit proposée en deux versions — l’édition Pro étant sans doute affichée à un tarif plus élevé.

Comme pour le DJI Avata 360, il est plausible que le DJI Osmo Pocket 4 ait été enregistré à temps pour éviter l’interdiction aux États-Unis. Dès que DJI officialisera l’un ou l’autre de ces produits, l’information sera bien entendu communiquée.